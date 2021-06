Tajemnicze chmury nad Polską, internauci publikują zdjęcia. Co oznaczają?

Mammatusy, zwane także jako zjawisko mamma, to wypukłości znajdujące się w dolnej części chmury, wyglądem przypominające wymiona. Najczęściej pojawiają się one podczas przemieszania się szczególnie gwałtownych burz. W mediach społecznościowych internauci zaczęli publikować zdjęcia przedstawiające mammatusy nad Polską. Wyjaśniamy, skąd się biorą i co dokładnie zwiastują.