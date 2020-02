Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Co to dokładnie oznacza? Jak pisze Wirtualna Polska, niż baryczny Zehna – uderzając na początku w Wielką Brytanię – przyniesie ze sobą przede wszystkim gwałtowne, niebezpieczne wiatry. Brytyjczycy mogą spodziewać się ostrej wichury, ale i intensywnych opadów deszczu oraz burz. Zehna dotrze do Niemiec i do Polski w nocy, z poniedziałku na wtorek. W naszym kraju jednak nie nastąpi aż tak gwałtowne załamanie pogody. Wtorek będzie trochę cieplejszy, jednak aura ta ulegnie zmianie już w najbliższą środę.

Niż Zehna nadciąga. Co ze sobą przyniesie?

W tygodniu spodziewać możemy się przede wszystkim zmienności pogodowej. Od zachmurzenia, przejaśnień aż po deszcze. Mniej więcej od środy również miejscami spadnie deszcz ze śniegiem lub sam śnieg. W Polsce nie przewiduje się zbyt intensywnych opadów. Najwięcej będzie ich w środę na zachodzie i południowym wschodzie Polski, w piątek w południowej części naszego kraju a w sobotę na zachodzie – czytamy na wp.pl.

Z kolei mieszkańcy okolic górskich powinni przygotować się na przelotny śnieg w trakcie całego, rozpoczynającego się tygodnia. Szczególnie obfity pod względem opadów będzie piątek – podaje Wirtualna Polska.

Jeżeli zaś chodzi o porywy wiatru, to w ciągu tygodnia będą raczej umiarkowane. Największą prędkość wiatr osiągnie w okolicy wybrzeża – do około 60-80 km/h. Z kolei w przyszły weekend wartości te mogą znacząco się zwiększyć, nawet do 70-80 km/h. Na Bałtyku z kolei może pojawić się zagrożenie sztormem. Porywy wiatru w górach zaś przekroczą 100 km/h – czytamy w Wirtualnej Polsce.

Jeżeli zaś chodzi o temperaturę, tutaj również czeka nas niemałe zaskoczenie. Po chłodniejszym poniedziałku, wtorek przyniesie ze sobą od 10 do ok. 12 stopni Celsjusza w centralnej i południowej części kraju. Cieplejsza aura nie potrwa jednak długo. W środę termometry pokażą od 3 do 6 st. C. – podaje wp.pl. W piątek natomiast będzie najchłodniej – około 0-1 st. C we wschodnim regionie, do 3 stopni zaś na zachodzie.

IMGW ostrzega przed ostrym wiatrem!

Z kolei w poniedziałek wieczorem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Polsce ostrzegał przed silnymi wiatrami w pięciu południowych powiatach województwa podkarpackiego w nocy z poniedziałku na wtorek. Wiatr w porywach może osiągnąć tam 75 km/h.

Alertem pierwszego stopnia objęte są powiaty: krośnieński, sanocki, leski i bieszczadzki oraz Krosno. Wiatr będzie wiał ze średnią prędkością 40 km/h, w porywach do 75 km/h.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia to najłagodniejsze w trójstopniowej skali ostrzeżeń IMGW. Przy ostrzeżeniu tym należy się spodziewać warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne.

W związku z zagrożeniem mogą się pojawiać m.in. utrudnienia w ruchu drogowym. Zalecana jest ostrożność i śledzenie komunikatów dotyczących rozwoju sytuacji pogodowej.

RadioZET.pl/wp.pl