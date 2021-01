Ocieplenie dotarło do Polski. Na terenie całego kraju było dziś słonecznie i – jak na styczeń – ciepło. W Szczecinie termometry pokazały 12 st. C., a na polskim biegunie zimna, Suwałkach, 3 st. C.

"Najcieplej jest w Szczecinie, temperatura osiąga 12 st. C., w Kołobrzegu i Świnoujściu jest to 11 st. C., a Gorzowie Wielkopolskim 10 st. C. Najchłodniej jest na północnym wschodzie - w Suwałkach, Kętrzynie i Mikołajkach, gdzie temperatura wynosi 3 st. C" - przekazał w rozmowie z PAP synoptyk IMGW Michał Ogrodnik.

Ocieplenie w całej Polsce. Na podgórzu powieje silny wiatr

Pod znakiem wiatru upłynął czwartek w polskich górach. Szczególnie na Podkarpaciu i w Beskidzie Śląskim - tam osiągał on do 60 km/h, a na szczytach, np. na Kasprowym Wierchu i Śnieżce, do 100 km/h.

IMGW ostrzega, że silne porywy wiatru utrzymają się na noc na podgórzu Karpat. „Silniejszego wiatru muszą się spodziewać dziś w nocy mieszkańcy terenów podgórskich Karpat - do 75 km/h, w Bieszczadach do 120 km/h, a wysoko w Tatrach nawet do 140 km/h. Tam wiatr będzie powodował zamiecie śnieżne” - ostrzega IMGW. W piątek synoptycy przewidują słoneczną aurę, ale zacznie się już chmurzyć, szczególnie na zachodzie kraju.

RadioZET.pl/IMGW