Uwaga na oblodzenia w nocy. Alerty IMGW dla 3 województw

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Dotyczą większości województw: świętokrzyskiego (poza powiatami koneckim i włoszczowskim) i małopolskiego (poza zachodnimi powiatami). Na Podkarpaciu oblodzenie wystąpi w zachodniej części, od Tarnobrzega po Jasło i dalej w górskich powiatach, po kraniec południowo-wschodni.

Zamarzające jezdnie i chodniki są na południu kraju skutkiem niższych temperatur - w nocy spadną do nawet do minus 7 stopni Celsjusza. Na wschodzie będzie cieplej, termometry pokażą przy ziemi ok. 2 st. C. na "plusie".

Ostrzeżenia najniższego, 1 stopnia, oznaczają możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Można spodziewać się utrudnień. Służby zalecają ostrożność i śledzenie komunikatów. Synoptycy uprzedzają, że oblodzone mogą być przede wszystkim jezdnie i chodniki.

Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 8 rano.

