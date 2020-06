Nawałnice, powodzie i podtopienia w kolejnych regionach. IMGW wydaje ostrzeżenia

Potężne deszcze i nawałnice od kilku dni szturmują polskie miejscowości. W wielu regionach ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe. Najbardziej dotknięte powodziami i podtopieniami są m.in. województwo małopolskie, podkarpackie, śląskie i dolnośląskie. Przypomnijmy dramatyczne relacje mieszkańców Łapanowa w Małopolsce, gdzie powódź zniszczyła budynki mieszkalne, centrum kultury, żłobek i dwa kościoły – w tym jeden zabytkowy. To jednak nie wszystko – w wyniku tragicznej powodzi życie straciły również zwierzęta hodowlane, woda wyrwała okna i drzwi oraz uszkodziła dobytek mieszkańców.

Jak z kolei w poniedziałek poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, do godziny 16.00 ze względu na burze, strażacy interweniowali w całym kraju 1189 razy. Aktualnie bez prądu pozostaje ponad 1500 odbiorców - poinformował wiceszef Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Grzegorz Świszcz. Jak dodał, najwięcej interwencji było w województwie podkarpackim (322) i łódzkim (170). Awarie energetyczne występują w woj. śląskim - tam 817 odbiorców jest bez prądu i podlaskim - 726 awarii.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed kolejnymi nawałnicami, które w najbliższych dniach nawiedzą Polskę. Sytuacja może być więc znacznie bardziej niebezpieczna. Mieszkańcy wielu regionów mogą spodziewać się kolejnych burz, powodzi i podtopień.

IMGW wydało w poniedziałek po południu ostrzeżenie hydrologiczne trzeciego stopnia dla południowych powiatów Małopolski i Podkarpacia. Oznacza ono wezbranie wód z przekroczeniem stanów alarmowych. Dla reszty woj. małopolskiego i podkarpackiego oraz dla woj. śląskiego wydano ostrzeżenie drugiego stopnia – czytamy w komunikacie.

Powodzie, podtopienia i burze w wielu regionach

Jak informuje IMGW, zgodnie z alertem trzeciego stopnia, na wskazanym obszarze należy po prognozowanych silnych opadach deszczu spodziewać się wzrostu poziomu wody, lokalnie gwałtownie, łącznie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Spodziewane jest tam także przekroczenie stanów alarmowych.

Według ostrzeżenia drugiego stopnia - w części woj. małopolskiego, podkarpackiego i w woj. śląskim - po silnych opadach deszczu obserwowane będą wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne, także z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Punktowo istnieje tam możliwość przekroczenia stanów alarmowych.

Ponadto IMGW wydało ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia dla woj. lubelskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, podlaskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego. IMGW prognozuje, że w tych województwach po burzach na mniejszych rzekach oraz w dopływach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i lokalne podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych bądź alarmowych.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Natomiast ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza możliwość wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Przy ostrzeżeniu trzeciego stopnia, spodziewane są zjawiska meteorologiczne mogące powodować bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

Burze z gradem na Mazowszu

IMGW wydał w poniedziałek po południu ostrzeżenie trzeciego stopnia przed burzami z gradem dla kilku powiatów woj. mazowieckiego: lipskiego, kozienickiego, zwoleńskiego, mińskiego, otwockiego, piaseczyńskiego oraz dla Warszawy. Wcześniej obowiązywał tam alert drugiego stopnia.

Jak wyjaśnia IMGW, na wskazanym obszarze prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 50 mm do 70 mm, a lokalnie nawet do 80 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Miejscami może padać grad. Alert obowiązuje do godz. 3 w nocy we wtorek.

Ostrzeżenie trzeciego stopnia oznacza, że zjawiska meteorologiczne mogą powodować bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

Nadal obowiązują także wcześniej wydane ostrzeżenie przed burzami pierwszego i drugiego stopnia w innych częściach Polski. W poniedziałek po południu ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnymi burzami i deszczem IMGW wydało dla województw: małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami obowiązuje natomiast w kilku powiatach na wschodzie woj. łódzkiego, kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego

