Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Prognoza pogody na środę pokazuje, że jesień na dobre rozgościła się w Polsce. Słońce tylko gdzieniegdzie przebije się przez kłęby chmur. Jak podaje TVN Meteo, możemy spodziewać się słońca wystającego z chmur tylko na ziemi łódzkiej i Śląsku.

W pozostałych rejonach kraju spodziewamy się deszczu, a na północy również gęstych i ciemnych chmur. Na Pomorzu będzie najchłodniej - termometry pokażą maksymalnie 8 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku – we Wrocławiu możemy ujrzeć i odczuć nawet 14 stopni C. W centrum od 10 st. w Poznaniu, przez 11 st. C. w Warszawie i Lublinie, po 12 st. C. w Łodzi, Rzeszowie i Krakowie.

Na intensywne opady szykują się mieszkańcy pasma Beskidów i Bieszczad. W powiatach południowych Małopolski i Podkarpacia IMGW wydał ostrzeżenia 1 stopnia przed intensywnym deszczem. Prawdopodobieństwo „zlewy” wynosi ok. 85 proc.

RadioZET.pl/TVN Meteo/pogodynka.pl