Pogoda będzie ekstremalnie niebezpieczna. Nadciągają burze i wichury. Nawet do 110 km/h

Pogoda długoterminowa została przygotowana przez synoptyków IMGW. Nadchodzący tydzień przyniesie sporo zmian w pogodzie. Poniedziałek będzie ostatnim tak pogodnym dniem w najbliższym czasie. Z każdym kolejnym zacznie znacząco wzrastać prędkość wiatru. W czwartek i w sobotę porywy przekroczą 100 km/h. Dodatkowo z dnia na dzień zmieniać się będzie zakres temperatury z tej bardziej wiosennej na zimową.

Pogoda. Nadchodzi niż znad Danii

W nocy z poniedziałku na wtorek od zachodu zacznie nasuwać się chłodny front atmosferyczny, który w ciągu dnia będzie przemieszczać się w rejon centralnej, a później wschodniej Polski. Na niebie pojawi się więcej chmur i miejscami występować będą słabe opady deszczu.

We wtorek 15 lutego wciąż będzie dość ciepło. Termometry pokażą od 4 stopni na północnym wschodzie do 10 stopni Celsjusza na południu kraju. W środę przeważać będzie zachmurzenie duże, a jedynie na południowym wschodzie będzie jeszcze pogodnie. Miejscami niemal w całym kraju występować będą opady deszczu, a na północy także deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna będzie podobna do tej w poprzednich dniach, od 4 do 10 stopni. Odczuwalnie będzie jednak chłodniej, bo zacznie nasilać się wiatr, który w porywach osiągać będzie do 60 km/h, nad morzem nawet do około 70 km/h.

IMGW ostrzega: ekstremalnie niebezpieczna pogoda

W czwartek do Polski wrócą wichury. Wiatr w porywach osiągać będzie do 90 km/h, a nad morzem nawet do 100 km/h. Na niebie słońce przeplatać się będzie z chmurami, z których okresami padać będzie deszcz i deszcz ze śniegiem. Lokalnie możliwe są również burze, co tylko podkreśla fakt, z jak dynamiczną pogodą będziemy mieli do czynienia. Przejściowo napłynie ciepła masa powietrza, ale silny wiatr będzie skutecznie studził odczucie termiczne. Temperatura maksymalna prognozowana jest w przedziale od 8 stopni na północy do aż 13 stopni Celsjusza na południu.

W piątek wiatr jedynie nieznacznie osłabnie. Porywy w północnej połowie kraju i na zachodzie mogą dochodzić do 85 km/h, a nad morzem nadal do 100 km/h. Występować będą przelotne opady, głównie deszczu ze śniegiem i śniegu. Lokalnie znów możliwe będą burze. Zrobi się zdecydowanie chłodniej. Termometry pokażą maksymalnie od 3 do 8 stopni.

Sobota zapowiada się z ekstremalnie niebezpieczną pogodą. Prędkość wiatru może dochodzić w porywach do 110 km/h praktycznie w całym kraju. Ponowny napływ ciepłego powietrza spowoduje, że maksymalnie będzie od 4 stopni nad morzem do 12 stopni na południu. Niestety tak silny wiatr nie pozwoli nam tego odczuć.

W niedzielę pogoda zacznie się uspakajać. Prędkość wiatru zacznie szybko słabnąć. Na niebie dominować będą chmury, z których okresami padać będzie deszcz ze śniegiem i śnieg. Zrobi się zdecydowanie chłodniej. Temperatura maksymalna wzrośnie do 4 stopni Celsjusza.

RadioZET.pl/IMGW