Rekordowe upały na wschodzie i chłód na zachodzie. Anomalie pogodowe w maju

Rekordowe upały i groźba pożarów to zagrożenia pogodowe, które koniec maja przyniesie mieszkańcom Europy Wschodniej i Południowej. A jak będzie w Polsce? Najnowsza prognoza długoterminowa portalu Fanipogody.pl wskazuje na inne niepokojące anomalie w naszym regionie.

Pogoda długoterminowa na maj dla Europy pokazuje duże zróżnicowanie temperatur. Według prognozy portalu Fanipogody.pl, choć Polska będzie pod wpływem chłodnych mas powietrza z zachodu, na wschodzie będzie bardzo gorąco.

Pogoda długoterminowa na maj 2021

Upałów doświadczą mieszkańcy w Rosji. Jak zauważyli autorzy prognozy, temperatura powyżej 30 stopni jest normą w wielu regionach tego kraju w maju, ale w tym roku padł w Rosji rekord dla wiosennych miesięcy. „Nie zanosi się, by upał odpuścił w najbliższym czasie. Rosjanie obawiają się powtórki z 2010 roku, kiedy to upał doprowadził do rozległych pożarów między innymi w okolicach Moskwy” - napisali Fanipogody.pl

Rekord padł 22 maja w Dagestanie, przy granicy z Gruzją. Odnotowano tam 39,7 stopni Celsjusza. „Do 40 stopni zabrakło niewiele, jednak taki upał to i tak bardzo dużo jak na maj. Służby meteorologiczne potwierdziły, że upał, który wystąpił 22 maja na południowym zachodzie Rosji to najcieplejszy dzień miesięcy wiosennych w historii pomiarów w tym kraju”.

Czy w maju będą upały?

Na portalu Fanipogody.pl możemy przeczytać, że w naszej części Europy utrzymuje się ujemna anomalia temperatury. „W Europie Centralnej wciąż jest chłodniej niż wskazuje norma wieloletnia. Przykładowo we wtorek, w pasie od południa Niemiec, przez Węgry po Bałkany, anomalia temperatury sięgnie -12 stopni. Oznacza to, że będzie chłodniej o kilkanaście stopni od normy wieloletniej” - podkreślił autor prognozy. Fanipogody.pl wykluczyli, by w naszej części Europy wystąpiły upały w maju. „Pozostaniemy w zasięgu powietrza morskiego, a słupki rtęci wskazywać będą w tym tygodniu maksymalnie w okolicach dwudziestek” - napisał autor prognozy.

Cieplej będzie na południu Europy. Według portalu na Półwyspie Iberyjskim jeszcze w maju termometry wskażą 36-37 stopni Celsjusza. „Wciąż czekamy, by wiosna (za chwilę lato) pokazała swoje gorące, upalne oblicze również w Polsce” - stwierdził autor prognozy. Portal nie ma jednak dobrych wiadomości dla miłośników wysokich temperatur. Upalny maj 2021 jest w Polsce mało prawdopodobny.

