Afrykańskie upały w Polsce w czerwcu? Są nowe prognozy na początek lata

Pogoda długoterminowa na czerwiec 2021 nie wskazuje, by miał to być szczególnie upalny i słoneczny miesiąc. Zgodnie z prognozami ECMWF i CFS, na które powołuje się portal FaniPogody.pl, temperatura w czerwcu będzie często poniżej normy wieloletniej, nad Polską mogą szaleć gwałtowne burze, a upały będą jedynie krótkimi epizodami.

Pogoda długoterminowa na czerwiec 2021

Według amerykańskiego modelu CFS na początku czerwca ciepło ma być na południu Polski, nie oznacza to jednak nadejścia fali upałów. Nasza część Europy znajdzie się w chłodniejszych masach powietrza niż np. Hiszpania, Portugalia czy Włochy, a temperatura będzie niższa niż w czerwcu w poprzednich latach. Podobne wnioski płyną z analizy europejskiego modelu numerycznego ECMWF, zgodnie z którym na początku miesiąca znaczna część Polski znajdzie się w zasięgu chłodnych mas powietrza.

„Niewykluczone, że cieplejsze masy powietrza zaczną do nas docierać częściej na przełomie drugiej i trzeciej dekady czerwca. Wtedy temperatura może być okresami powyżej normy wieloletniej. Pojawiają się jednak obszary z ujemnym odchyleniem temperatury od normy wieloletniej” – czytamy na FaniPogody.pl.

W trzeciej dekadzie czerwca temperatura powyżej normy wieloletniej może już wzrosnąć na przeważającym obszarze Polski. Według meteorologów nie będą to jednak długotrwałe fale gorącego powietrzna, a raczej krótkie „bomby ciepła”. Co więcej, bardzo możliwe są gwałtowne burze i ulewy, które lokalnie mogą prowadzić do podtopień.

Pogoda długoterminowa na lato 2021

RadioZET.pl/FaniPogody.pl/Ventusky.com