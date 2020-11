Prognoza pogody na najbliższy tydzień ucieszy osoby oczekujące na zimę. Początek tygodnia będzie ciepły, okresami pojawią się słabe opady deszczu. Do Polski będzie napływało stosunkowo ciepłe powietrze znad Atlantyku. Jak podaje IMGW, w piątek czeka nas spore ochłodzenie. W wielu regionach kraju spadnie deszcz ze śniegiem. W górach zacznie padać śnieg.

We wtorek nad Polską więcej chmur i miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8 do 11 stopni Celsjusza, w dolinach karpackich około 6 stopni.

W środę 18 listopada pogodnie. Jedynie miejscami na północnym wschodzie pochmurno z opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 9 do 12 stopni. W nocy wciąż bez temperatur ujemnych. W czwartek sporo słońca, ale od zachodu nasunie się strefa frontu z chmurami i opadami. Wzrośnie prędkość wiatru, nad morzem porywy do 65 km/h. Nadal ciepło – od 7 do 11 stopni Celsjusza.

Pogoda długoterminowa. Zima na horyzoncie

W piątek do Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze z północnego zachodu. Będzie dużo chmur z przelotnym deszczem, na północnym zachodzie kraju możliwe opady deszczu ze śniegiem, a na terenach podgórskich i w górach śniegu. Chłodniej – temperatura maksymalna od 3 do 8 stopni.

W sobotę i niedzielę utrzyma się nad Polską chłodniejsze powietrze. Na północy kraju nadal możliwy deszcz ze śniegiem, w górach opady śniegu. W nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę lekki mróz, do -3 stopni na południu i w centrum kraju, w dolinach górskich do -5 stopni Celsjusza. W ciągu dnia od 3 do 9 stopni.

