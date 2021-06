Pogoda. Na termometrach nawet 50 stopni. Fala upałów znów nadciąga do Polski

Pogoda długoterminowa na lipiec zapowiada kolejne uderzenie gorąca. Fala upałów, która aktualnie rozlewa się po USA, Kanadzie i południowej Europie, dotrze wkrótce do Polski. Temperatura wzrośnie do ponad 35 stopni Celsjusza w cieniu.

Upalna pogoda daje się już we znaki mieszkańcom całego świata. Najnowsza prognoza pogody na lipiec przewiduje, że pierwszy miesiąc wakacji upłynie pod znakiem wysokich temperatur. Gorąco jest już na południu Europy, ale wkrótce kolejna fala upałów przesunie się na północ Starego Kontynentu i zawita do Polski.

Pogoda. Na termometrach nawet 50 stopni. Padają kolejne rekordy ciepła

Na RadioZET.pl pisaliśmy już o rekordowej fali upałów w Kanadzie. W miasteczku Lytton w prowincji Kolumbia Brytyjska trzeci dzień z rzędu padł rekord temperatury. Termometry wskazały 49,5 stopnia Celsjusza. Tak wysokich temperatur nie zarejestrowano tam od 84 lat.

Fala gorąca przyczyniła się do śmierci ponad 230 osób. Najczęściej ofiarami wysokich temperatur padają osoby starsze. Premier Kolumbii Brytyjskiej John Horgan uważa, że najgorętszy w historii weekend w tej prowincji doprowadził do "katastrofalnych konsekwencji dla naszych rodzin i całej społeczności". Upalnie jest również w Stanach Zjednoczonych, gdzie w miasteczku Pendleton w Oregonie temperatura wzrosła do blisko 48 stopni Celsjusza.

Fala upałów znów nadciąga do Polski

Pogoda w Polsce w pierwszym tygodniu lipca ma być zdecydowanie chłodniejsza. Od czwartku do niedzieli na niebie pojawiać się będzie więcej chmur. Synoptycy IMGW ostrzegają, że w całym kraju spodziewane są gwałtowne burze gradem. Pierwsze nawałnice zaczęły się pojawiać już w środę. W Zielonej Górze burza z ulewnym deszczem sparaliżowała niemal całe miasto.

Na powrót wysokich temperatur w Polsce możemy liczyć w okolicach 8-9 lipca. To wtedy nad Europę Centralną dotrą gorące masy powietrza znad Półwyspu Iberyjskiego. Temperatura na wschodzie kraju wzrośnie do ponad 35 stopni Celsjusza. ''Upał będzie dość silny'' - czytamy na portalu fanipogody.pl. Przypominamy, że pogoda długoterminowa ma charakter orientacyjny i może jeszcze ulec zmianie.

RadioZET.pl/PAP/fanipogody.pl