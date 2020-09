Długoterminowa prognoza pogody. Jak informuje IMGW, Europa północno-zachodnia i południowo-wschodnia będą pod wpływem niżów z ośrodkami w rejonie Islandii oraz Morza Czarnego wraz z układami frontów atmosferycznych. Wyże kształtować będą pogodę na wschodzie oraz zachodzie kontynentu. Polska będzie w zasięgu rozległego niżu znad Bałkanów, w strefie frontu okluzji. Zachód kraju pozostanie w chłodnym powietrzu polarnym morskim, nad wschodnią Polskę z południowego wschodu zacznie napływać nieco cieplejsze i wilgotniejsze powietrze, także polarne morskie.

We wtorek 29 września zachmurzenie duże i całkowite, na północy większe przejaśnienia. Okresami, z wyjątkiem krańców północnych kraju, opady deszczu, na południu miejscami opady o natężeniu umiarkowanym. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Prognozowana suma opadów do 15 mm na południu kraju. Temperatura maksymalna od 13 st. C, 14 st. C na południu i miejscami w centrum do 18 st. C, 19 st. C na północy i północnym wschodzie; na obszarach górskich chłodniej od 10 st. C do 12 st. C.

Uderzenie gorąca. Upalnie w pierwszy weekend października. Prognoza długoterminowa

W najbliższych dniach możemy spodziewać się umiarkowanego ocieplenia względem minionego weekendu. Jak zauważa portal "FaniPogody", w pierwszy weekend października temperatura zbliży się nawet do 26 stopni Celsjusza.

Ciepłe dni mogą potrwać nawet do 5-6 października. Wówczas front chłodny zacznie stopniowo wypierać ciepłe powietrze z Polski.

Jak z kolei podaje "TVN Meteo" - w piątek okresowo będzie padać. Przewidywana wysokość opadów to 5-10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr, z południowego wschodu. Jednak już w sobotę wyraźnie odczujemy pogodną aurę i mocny wzrost temperatury do ponad 20 stopni Celsjusza.

