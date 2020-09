Zima w Polsce 2020/21. Kiedy spadnie pierwszy śnieg? Prognoza długoterminowa

Jaka będzie zima 2020/21? Czy grozi nam zima stulecia? Czy czekają nas białe święta 2020? Z odpowiedzią na te pytania przychodzą meteorolodzy z Accuweather. I choć ich prognoza nie jest jednoznaczna, to jednego możemy być pewni - o intensywnych mrozach i obfitych opadach śniegu możemy zapomnieć.

Podczas nadchodzącej zimy 2020/21 nie zabraknie deszczowych dni, spadków temperatury poniżej zera, a nawet niewielkich opadów śniegu. Pod tym względem zima nie będzie w niczym wyjątkowa.

Zima 2020/21. Jaka będzie zima w Polsce? Długookresowa prognoza pogody dla Polski

Według meteorologów z AccuWeather, prognoza na grudzień zapowiada temperaturę od - 4 do + 4 stopni Celsjusza. Jak jednak podkreślają, aura nie będzie identyczna we wszystkich regionach.

Region Europy Środkowo-Wschodniej będzie zmagać się ze spadkami temperatur poniżej zera i opadami śniegu, ale głównie w rejonach górskich. Zima 2020/21 w Polsce będzie krótka i ciepła. Nic nie wskazuje na możliwość wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Synoptycy zwracają uwagę, że zima w Polsce nie będzie jednakowa w każdym regionie, a jej oznaki będą się pojawiać w sposób bardzo zróżnicowany. Co to oznacza? Pierwszy śnieg może spaść już lada chwila, bo październiku. Będzie to jednak chwilowe zjawisko. Prawdziwie zimowe opady nadejdą jednak dopiero w lutym 2021. Wówczas możliwy będzie spadek temperatury nawet do - 10 stopni Celsjusza.

"Jednak jeśli chodzi o zimę jako całość, czyli okres od grudnia 2020 do lutego 2021 to wstępnie pojawia się tutaj scenariusz już nam dobrze znany, czyli wzmocnienie strefowej cyrkulacji strefowej z powodu silnego niżu islandzkiego oraz stabilnego wyżu azorskiego, mocniejszy wir polarny, przepływ powietrza z zachodu i łagodne temperatury. Być może zdarzy się jakiś dłuższy okres z niższymi temperaturami (być może w grudniu, bo statystycznie ten miesiąc już za długo jest ciepły), to jednak uważamy, że nie ma szans na to, abyśmy białymi krajobrazami na nizinach cieszyli się dłużej" - informuje z kolei dział "Pogoda Przyroda Klimat" portalu krolowasuperstar.pl.

RadioZET.pl/ Wirtualna Polska/ AccuWeather/ krolowasuperstar.pl