Gwałtowna zmiana pogody. Zaleje nas żar. "Afrykański oddech" w Polsce

Pod koniec tygodnia lub w przyszły poniedziałek może zalać nas żar. Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB przewiduje ponad 30 st. C na termometrach. W najbliższych dniach temperatury będą mieściły się w przedziale od 18 do 29 st. C.

Pogoda w tym tygodniu przyniesie duże ocieplenie. Pod koniec tygodnia może być nawet upalnie.

Jak podało w niedzielę Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB wg. prognozy numerycznej istnieje duża szansa, że pod koniec tygodnia lub w poniedziałek 13 czerwca, zobaczymy na termometrach ponad 30 st. C. “Zanim jednak odczujemy w kraju afrykański oddech, do czwartku maksymalna temperatura wyniesie 26-29 st. C" - czytamy.

Pogoda długoterminowa. Zaleje nas żar. "Afrykański oddech" w Polsce

IMGW prognozuje, że w poniedziałek za sprawą układu niżowego z frontem atmosferycznym aura pogorszy się na zachodzie i w centrum kraju. Będzie jednak umiarkowanie ciepło. W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie 20 stopni Celsjusza w kotlinach Sudetów, na przeważającym obszarze 24-25 stopni i 26 stopni na obszarze Górnego Śląska.

Wtorek będzie pochmurny. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu i burze, możliwy jest grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz wyniesie do około 25 mm. Temperatura maksymalna we wschodniej połowie kraju i w centrum będzie mieścić się w przedziale od 23 st. C do 26 st. C, na pozostałym obszarze od 21 st. C do 23 st. C, w rejonie Półwyspu Helskiego 18 st. C. Powieje słaby i zmienny watr. W czasie burz w porywach może rozpędzić się do 65 km/h.

W środę zrobi się chłodniej. Na południu będzie zaledwie 20 st. C, a w centrum i na wschodzie termometry pokażą 20-23 st. C. Najcieplej będzie na zachodzie – temperatura wyniesie tam od 22 do 24 st. C. Najmocniej słońce przygrzeje w Kujawsko-Pomorskiem. Tam na termometrach nawet 26 st. C.

Prognoza numeryczna IMGW wskazuje, że również w czwartek najcieplej będzie w województwie kujawsko-pomorskim. Temperatura wyniesie na tym obszarze 28 st. C. Na chłodną aurę nie będą też narzekać mieszkańcy Podkarpacia (27 st. C) oraz północnej, centralnej i zachodniej Polski – w woj. wielkopolskim i w zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego ma być 26 st. C. Z kolei na Podlasiu, Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku, Mazowszu i wschodniej części woj. zachodniopomorskiego ma być 25 st. C. Najchłodniej będzie na Opolszczyźnie. Termometry pokażą tam 20 st. C.

Według IMGW w najbliższych dniach będzie też deszczowo. Najobfitsze opady w poniedziałek i wtorek prognozowane są w zachodniej Polsce. W kolejnych dniach najwięcej deszczu będzie na południu.

RadioZET.pl/PAP/IMGW