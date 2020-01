Pogoda: Do Polski płynie front ciepły. Na termometrach nawet 9 stopni

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Pogoda w Polsce jest kształowana przez zatoki niżu znad Wysp Brytyjskich. Z zachodu nasuwa się ciepły front atmosferyczny, za którym napływa dość ciepłe powietrze polarne morskie.

Pogoda na dziś - czwartek 9 stycznia

W czwartek 9 stycznia zachmurzenie będzie duże, na północy i północnym wschodzie z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu. W Tatrach opady śniegu i deszczu ze śniegiem.

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 4 do 7 stopni, chłodniej na południowym wschodzie od -1 do 2 stopni, cieplej na zachodzie od 8 do 9 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni i południowy. Na Przedgórzu Sudeckim porywy wiatru do 55 km/h, w Sudetach do 85 km/h, a w Karpatach do 70 km/h.

Jaka pogoda w Warszawie?

W czwartek w Warszawie zachmurzenie będzie duże i okresami wystąpią opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna 6 st. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie południowy. W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie będzie duże i pojawią się opady deszczu lub mżawki. Temperatura minimalna 5 st. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni.

