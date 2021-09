IMGW, czyli instytut Meteorologi i Gospodarki Wodnej, poinformował, że Polska będzie pod wpływem pogłębiającego się niżu z ośrodkami nad Bałtykiem, Ukrainą oraz Węgrami, w strefie odsuwającego się na wschód pofalowanego frontu chłodnego. Nad przeważający obszar kraju napływać będzie chłodne powietrze polarne morskie. Jedynie początkowo na południowym wschodzie zalegać jeszcze będzie powietrze ciepłe polarne morskie.

W piątek w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, na północnym zachodzie i krańcach południowo-wschodnich możliwe burze. Na wschodzie i południowym wschodzie opady okresami o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana wysokość opadów do 20 mm, a na Podkarpaciu do 30 mm.

Pogoda IMGW na piątek 17 września 2021 r.

Na północnym wschodzie początkowo mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura maksymalna od 13 - 14 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i na Podhalu do 19 stopni Celsjusza i na południowym zachodzie 20 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni i północno-zachodni, jedynie na północnym wschodzie z kierunków północnych. W czasie burz oraz w szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 65 km/h.

W piątek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Prognozowana suma opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna 17 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, na szczytach Tatr również deszczu ze śniegiem. Na północnym wschodzie i wschodzie opady okresami o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana suma opadów do 30 mm. Lokalnie w kotlinach górskich mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 7 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 10 stopni Celsjusza w centrum, do 13 stopni Celsjusza miejscami na zachodzie i 14 stopni Celsjusza na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty, z kierunków północnych, tylko na południu zachodni. W czasie burz oraz w szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 65 km/h.

Ostrzeżenia IMGW przed intensywnym deszczem

Według zapowiedzi Małgorzaty Tomczuk, synoptyka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, koniec tygodnia zapowiada się deszczowo i chłodno.

- W piątek najwięcej deszczu spadnie w południowo-wschodniej części kraju. Nieco mniejszych opadów deszczu można się spodziewać na Mazowszu, w województwie świętokrzyskim i łódzkim. Dla części województw wydano ostrzeżenia przed ulewnymi deszczami. Na północno-zachodnim pasie kraju, dochodzącym do Wielkopolski możliwe są burze. Może zagrzmieć także na południowym wschodzie. Będzie chłodniej. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie 14-16 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 20 stopni na Dolnym Śląsku - powiedziała Tomczuk.

IMGW na swojej stronie internetowej zamieściło ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu dla południa województwa śląskiego, województwa małopolskiego oraz południowej części województwa świętokrzyskiego. Według prognoz IMGW, na których terenach dotyczą wydane ostrzeżenia, na jeden metr kwadratowy może spaść do 45 litrów deszczu.

