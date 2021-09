Ulewy w całej Polsce i silny wiatr. Nadciąga totalna zmiana pogody

Prognoza pogody. Niedzielny poranek na północno-zachodniej części kraju będzie pochmurny. Lokalnie należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Na południowym wschodzie niedziela rano będzie jeszcze pogodna, w ciągu dnia będzie jednak się tam przemieszczać strefa burz i opadów.

- Na zachodzie przelotne deszcze, choć już bez burz, mogą pojawiać się w ciągu całego dnia. W centrum i na wschodzie kraju stopniowo będzie przybywało chmur, które zapowiadają opady deszczu dochodzące do około 20 mm, a na wschodzie kraju burze, w czasie których może wiać wiatr z prędkością dochodzącą do 75 km/h - powiedziała Tomczuk.

Prognoza pogody na niedzielę 12 września. Opady deszczu w całej Polsce

Będzie chłodniej. W niedzielę termometry wskażą maksymalnie od 20 stopni C. nad morzem i w dolinach gór, przez 22 stopnie C. na zachodnich krańcach Polski do 24-25 stopni C. w centrum oraz na wschodzie i południu kraju.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu, po północy stopniowo zanikające. Początkowo na południowym wschodzie również burze. Lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 10 do 15 st. C, na wybrzeżu do 17 st., w rejonach podgórskich Karpat od 5 do 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami na wybrzeżu dość silny i porywisty, zachodni.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami, głównie we wschodniej połowie kraju, przelotne opady deszczu, na południu Małopolski i Podkarpacia możliwe burze, także z gradem. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 20 mm. Temperatura maksymalna od 18 na północy do 23 st. C na południu, na Wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat od 17 do 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, przeważnie zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

RadioZET.pl/ Marek Szczepanik (PAP)