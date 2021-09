IMGW, czyli Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, poinformował, że Polska będzie w zasięgu aktywnego niżu z ośrodkiem nad Białorusią. Z północnego zachodu zacznie napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie.

W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, zwłaszcza na wschodzie i północy kraju, wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i w dolinach karpackich do 15 stopni w centrum kraju i 17 stopni na zachodzie i południowym zachodzie.

Pogoda na dziś 24 września. Silny wiatr w całej Polsce

Wiatr umiarkowany i dość silny, początkowo w porywach nad morzem do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, a w głębi kraju do 75 km/h, stopniowo słabnący, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w górach porywy do 100 km/h.

- Jeżeli chodzi o zachmurzenie, to najwięcej chmur w piątek będzie na wschodzie, w centrum i na północy Polski, choć i tu przewidujemy na przemian przejaśnienia z przelotnymi, niewielkimi opadami deszczu, które miejscami mogą dojść do około 5 milimetrów. Najwięcej rozpogodzeń zobaczymy na zachodzie i południowym zachodzie kraju. W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez około 15 stopni w okolicach Warszawy, do 17 stopni na Dolnym Śląsku i okolicach Szczecina - powiedział synoptyk IMGW Michał Ogrodnik w rozmowie z PAP.

IMGW wydała ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem. Obowiązują one na terenie woj. dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz nadmorskich powiatów na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim.

W piątek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 16 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, północno-zachodni.

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy i wschodzie miejscami opady deszczu. Temperatura minimalna od 8 stopni na wschodzie do 12 stopni w centrum i 16 stopni na zachodzie, w dolinach karpackich około 7 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 70 km/h, zachodni i południowo-zachodni. W Tatrach porywy do 75 km/h.

