Cyklon Tymoteusz uderzy w Polskę. Wiatr będzie łamał drzewa, zrywał dachy

Cyklon Tymoteusz przyniesie do Polski bardzo niebezpieczne zjawiska pogodowe. Synoptycy alarmują, że od czwartku 23 września do piątku 24 września powinniśmy ograniczyć wszelką aktywność na zewnątrz do niezbędnego minimum. Najgorzej będzie na południu i na północy kraju. Na Bałtyku pojawi się sztorm z porywami 90-110 km/h.

Synoptycy przekonują, że uderzenia silnego wiatru będą dwa. Pierwszego należy się spodziewać w nocy z czwartku na piątek. Wichurom będą towarzyszyć intensywne opady deszczu. Wiatr osiągnie wówczas prędkość do 70-80 km/h, a lokalnie nawet do 90 km/h. Nad morzem będzie to do 90-110 km/h, co oznacza sztorm w porywach do 10-11 stopni w skali Beauforta. Z kolei wysoko w górach prędkość wiatru sięgnie 120 km/h.

Cyklon Tymoteusz uderzy w Polsce. Wiatr będzie łamać drzewa i zrywać dachy

Jak informuje Michał Ogrodnik z IMGW, "w rejonie Zatoki Gdańskiej możliwe są burze. Na Pomorzu Gdańskim i Zachodnim od godzin popołudniowych zacznie wzmagać wiatr. W ciągu dnia strefa wiatrów zacznie przesuwać się na południe i do końca dnia obejmie całą Polskę. Najsilnejszych wiatrów spodziewamy się w strefie brzegowej morza, gdzie w nocy może osiągnąć prędkość do 100 km/h. Na samym Bałtyku prognozowany jest silny sztorm o sile 10 stopni w skali Beauforta. W pozostałej części kraju wiatr będzie wiał z prędkością 75-80 km/h. W ciągu dnia strefa burzowa będzie przesuwać się do województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i częściowo mazowieckiego. W czasie przechodzenia frontu wiatr może się wzmagać i w porywach osiągnie prędkość do 90 km/h."

fot. WXCharts.com, FaniPogody.pl

Drugie uderzenie nastąpi w piątek. W godzinach południowych i popołudniowych porywy wiatru znów sięgną 70-80 km/h, a lokalnie do 90 km/h. Synoptycy wskazują jednak, że w piątek możemy spodziewać się większych przejaśnień, a nawet rozpogodzeń.

Zagrożenie minie w piątkowy wieczór. Sobota także będzie wietrzna, ale nie są prognozowane silne wichury. Na północy i na północnym wschodzie porywy wiatru sięgną 50-65 km/h.

W czasie wichury należy pamiętać, że przebywanie pod drzewami, w pobliżu słupów i przewodów energetycznych oraz wszelkich nienależycie przymocowanych przedmiotów, stanowi potencjalne zagrożenie dla ludzkiego życia i zdrowia.

RadioZET.pl/ TwojaPogoda.pl/ IMGW