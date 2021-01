Jaka pogoda czeka nas dziś? Polska znajduje się pod wpływem niżu znad Ukrainy oraz Białorusi. Z północnego wschodu napływa coraz chłodniejsze, wilgotne powietrze. Według prognoz z dnia na dzień będzie coraz chłodniej. Nadchodzący weekend będzie najzimniejszym od dawna. Temperatury spadną nawet do minus 20 stopni Celsjusza.

Intensywne opady śniegu w Polsce

W czwartek 14 stycznia śnieg będzie padać w całym kraju. Na obszarach podgórskich prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm, w Karpatach do 15 cm. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu na terenie województw: małopolskiego i śląskiego obowiązują do godziny 12 w czwartek. W województwie dolnośląskim alerty drugiego stopnia obowiązują natomiast do godziny 16.

Temperatura maksymalna od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu do 2 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim i 3 stopni nad morzem. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, w porywach do 55 km/h nad morzem, z kierunków północnych. W Sudetach wiatr w porywach do 70 km/h, a w Tatrach do 80 km/h.

- To będzie powodowało zamiecie śnieżne. Z kolei w zachodniej, północnej, centralnej i południowo-zachodniej części kraju ślisko będzie na drogach i chodnikach. Uważać muszą więc zarówno piesi, jak i kierowcy - mówi Grzegorz Walijewski z IMGW.

W nocy z czwartku na piątek do Polski wkroczy chłód ze wschodu. Temperatura minimalna od minus 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, minus 14 stopni w dolinach karpackich, minus 7 stopni w centrum, minus 2 stopni na północnym zachodzie oraz 1 stopnia Celsjusza lokalnie na wybrzeżu. Miejscami kolejne przelotne opady śniegu, a na zachodnim Wybrzeżu deszczu ze śniegiem.

RadioZET.pl/IMGW/PAP