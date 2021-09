Nad Polskę nadciągają niszczycielskie wichury. Mogą łamać drzewa i zrywać dachy

Pogoda w najbliższych dniach ma być wietrzna. W czwartek w południowej części kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na ogół bez opadów. W pozostałej części Polski opady deszczu postępować będą od północy w głąb kraju. Pod koniec dnia na wybrzeżu możliwe będą lokalne burze z prognozowaną sumą opadów do 15 mm. Termometry pokażą od 12 st. na północnym wschodzie do 17 st. w centrum kraju i 20 st. na Dolnym Śląsku.

Wiatr początkowo słaby i umiarkowany - jak prognozuje IMGW, z upływem dnia wzmagać się będzie do dość silnego, na północy kraju także silnego, w porywach do 70 km/h, na Pomorzu do 80 km/h, a nad morzem pod koniec dnia - do 100 km/h. W Sudetach porywy wiatru osiągną do 110 km/h, w Tatrach do 70 km/h.

IMGW wydaje prognozę ostrzeżeń

IMGW wydał prognozę ostrzeżeń przed silnym wiatrem. W czwartek alerty II stopnia dotyczą województw: zachodniopomorskiego i pomorskiego. Alerty I stopnia obowiązywać mają za to w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, lubuskim, dolnośląskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, opolskim i łódzkim.

W piątek ostrzeżenia IMGW I stopnia dotyczą województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, dolnośląskiego i łódzkiego.

Wichury nad Polską. Najsilniej powieje na północy

Jak podaje portal fanipogody.pl, nadchodzące nad nasz kraj wichury związane są z przechodzeniem przez Morze Bałtyckie głębokiego niżu wtórnego. W efekcie Polska znajdzie się po jego południowej stronie, w strefie dużego gradientu barycznego i przemieszczających się od północnego zachodu na południowy wschód frontów atmosferycznych.

"Różnica ciśnienia sięgnie nawet 15-20 hPa pomiędzy północnym wschodem a południowym zachodem kraju, co spowoduje wyraźny wzrost prędkości wiatru" - czytamy. Najsilniej początkowo powieje na północy, a wiatr stopniowo będzie się przemieszczał na południowy wschód. Apogeum spodziewane jest w czwartek.

Nad morzem wiatr może osiągnąć prędkość większą niż 100 km/h. Na Wybrzeżu istnieje ryzyko cofki. Na południowym Bałtyku z kolei może wystąpić sztorm; wiać będzie w porywach powyżej 110-115 km/h. Jak wskazuje portal fanipogody.pl, jest to 10.-11. stopień w skali Beauforta.

Jak podaje serwis dobrapogoda24.pl, wiatr miejscami będzie łamał gałęzie i drzewa, może także uszkodzić poszycia dachowe. Niewykluczone są przerwy w dostawie energii elektrycznej. Synoptycy radzą, aby unikać parkowania samochodów pod drzewami. Silny wiatr to jednak nie wszystko. Mogą mu towarzyszyć opady deszczu i lokalne burze, a nawet punktowo opady gradu lub krupy śnieżnej, głównie na północy i północnym wschodzie.

