Pogoda na niedzielę, 28 lutego. Temperatura na plusie, ale będzie pochmurnie

Pogoda w Polsce jest kształtowana przez układ wyżowy z centrum nad Wielką Brytanią, choć przejściowo, z północy na południowy wschód, przemieszcza się płytka zatoka niżowa z frontem okluzji. Z północnego zachodu napływa coraz cieplejsze powietrze polarno-morskie.

W niedzielę będzie raczej pochmurnie. Synoptycy IMGW przewidują zachmurzenie umiarkowane lub duże. Miejscami, głównie w centrum i na wschodzie kraju, mogą wystąpić słabe opady deszczu lub mżawki. W Bieszczadach możliwe także opady śniegu.

Pogoda na niedzielę, 28 lutego. Temperatura na plusie

Temperatura wszędzie będzie dodatnia. – Temperatura maksymalna od 4 stopni na północnym wschodzie, około 6 stopni w centrum, do 10 stopni Celsjusza na zachodzie, a w obszarach podgórskich od 2 do 6 stopni – prognozują synoptycy. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. W Karpatach jego porywy wyniosą do 60 km/h.

Zachmurzenie utrzyma się również najbliższej nocy. Będzie ono umiarkowane lub duże, ale z rozpogodzeniami – głównie na północnym wschodzie. Na południowym wschodzie kraju miejscami w nocy mogą wystąpić także opady mżawki, deszczu ze śniegiem, a na obszarach podgórskich i w górach również śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej w Karpatach może wynieść do 5 cm. Miejscami mogą pojawić się również mgły, lokalnie marznące i ograniczające widzialność do 200 metrów.

Temperatura minimalna tej nocy będzie się wahać od minus 1 stopnia na północnym wschodzie, do 2 stopni Celsjusza na południu, zachodzie i nad morzem. Na obszarach podgórskich lokalnie spadek temperatury może wynieść do minus 2 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie porywisty, północno-zachodni i zachodni, przejściowo miejscami północny. – W Karpatach porywy wiatru do 60 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne – ostrzega IMGW.

