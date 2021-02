Pogoda w sobotę przyniesie słoneczną aurę głównie mieszkańcom północnych regionów – wynika z prognozy serwisu TwojaPogoda.pl. Natomiast w pozostałych częściach kraju należy spodziewać się zachmurzenia, deszczu a w górach i na terenach wyżynnych spadnie nawet śnieg.

Termometry rano wskażą od 0 do 1 st. C. w zachodniej i północnej Polsce, na wschodzie i centrum kraju - 3-4 st. c. Po południu temperatura nieco wzrośnie, ale powieje także porywisty wiatr, który będzie potęgować uczucie zimna.

W niedzielę pogoda znacznie się poprawi. Zachmurzenie prognozowane jest na wschodzie i północy, w woj. pomorskim wystąpią natomiast przelotne opady deszczu. Oprócz tego w pozostałej części kraju ma być bezchmurnie i słonecznie. Temperatura wyniesie maksymalnie 10 st. C.

Pogoda na weekend. Po ciepłych dniach wraca ochłodzenie, wiatr i śnieg

IMGW również zapowiada załamanie pogody w weekend. - Po anormalnie ciepłej środzie i czwartku czeka nas chłodniejszy weekend. Temperatury - szczególnie w nocy z soboty na niedzielę spadną poniżej zera - powiedział Polskiej Agencji Prasowej rzecznik i synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski. Dodał, że zarówno w sobotę, jak i w niedzielę w Bieszczadach i Tatrach może poprószyć śnieg.

Walijewski wskazał, że szczególnie w nocy z soboty na niedzielę temperatury spadną poniżej zera i będą się kształtowały w przedziale od -3 do 0 st. C. Dodał, że cieplejsze dni przyjdą po weekendzie - początkowo temperatury w nocy wyniosą od ok. -1 do 1 st. C., a następnie spodziewane są temperatury dodatnie. Synoptyk zaznaczył też, że w sobotę na północy kraju spodziewane jest więcej wiatru, zaś - zarówno w sobotę jak i w niedzielę w Bieszczadach i w Tatrach może poprószyć śnieg. Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, że przemieszczający się od piątku z północy na południe kraju front atmosferyczny powoduje napływ chłodnego powietrza.

W sobotę w województwach zachodniopomorskim i pomorskim zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 5 st. C w Gdańsku do 8 st. C w Szczecinie. Wiatr umiarkowany, a nad samym morzem okresami porywisty, północno-zachodni. W województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, zwłaszcza po południu i wieczorem. W pierwszej połowie dnia miejscami możliwe słabe, przelotne opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 4 do 7 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, północno-zachodni, wieczorem słabnący do umiarkowanego, porywistego.

W województwach wielkopolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim zachmurzenie w sobotę będzie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna od 5 do 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Na Mazowszu oraz w województwach łódzkim i lubelskim zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, w północnej połowie regionu również rozpogodzenia. Lokalnie, zwłaszcza początkowo na wschodzie i południu, możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 5 do 7 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni. Najcieplej będzie w Warszawie - 7 st. C.

W województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim zachmurzenie w sobotę będzie duże, ale wieczorem spodziewane są już większe przejaśnienia. Miejscami w obszarach podgórskich i w górach przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w drugiej połowie dnia lokalnie na Przedgórzu również deszczu. Temperatura maksymalna od 4 do 7 st. C, w szczytowych partiach Sudetów od -5 st. C do -2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni.

W województwach małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim zachmurzenie będzie duże i całkowite. Miejscami, zwłaszcza w rejonach podgórskich i w górach przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 3 do 5 st. C, w rejonach podgórskich od -2 do 0 st. C. W górach początkowo od -5 do -2 st. C wysoko w Beskidach, w Tatrach -7 st. C, w ciągu dnia spadek temperatury. Wiatr umiarkowany i porywisty, północno-zachodni, a wysoko w górach dość silny i silny, w porywach do 70 km/h, północno-zachodni, powodujący miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

W niedzielę z północnego zachodu spodziewany jest napływ dość chłodnego powietrza polarnego. W województwach zachodniopomorskim i pomorskim zachmurzenie będzie małe, okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 5 st. C nad morzem do 9 st. C na południowym zachodzie regionu. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.

W województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 6 do 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W województwach wielkopolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 7 do 9 st. C. Wiatr słaby, zachodni. Na Mazowszu, a także w województwach łódzkim i lubelskim zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko początkowo duże. Temperatura maksymalna od 5 do 8 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim zachmurzenie początkowo duże, później od zachodu malejące do umiarkowanego. Temperatura maksymalna od 5 do 8 st. C, w szczytowych partiach Sudetów - powyżej 1200 m n.p.m. - temperatura od -2 do 1 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni. W Małopolsce oraz województwach świętokrzyskim i podkarpackim zachmurzenie będzie duże. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 do 7 st. C, w rejonach podgórskich około 4 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

