Pogoda na majówkę. 1 maja burze z gradem i deszcz ze śniegiem

1 maja IMGW prognozuje zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz opadami deszczu. Od Pomorza, przez Kujawy, Mazowsze, Lubelszczyznę po Podkarpacie burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 25 mm. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem.

Pogoda na majówkę. Tempratura wzrośnie do 22 stopni

Temperatura maksymalna na zachodzie i w rejonach podgórskich Karpat od 12 do 18 stopni, a na pozostałym obszarze od 17 do 22 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich. Wysoko w górach i w czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

Majówka 2020. Jaka pogoda w Warszawie?

Majówka 2020 w Warszawie zapowiada się deszczowo i burzowo. Suma opadów w trakcie burzy do 20 mm. Temperatura maksymalna 19 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burzy w porywach do 65 km/h, południowo-wschodni i południowy.

RadioZET.pl/PAP/IMGW