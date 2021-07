Wraca nie tylko upał, ale i burze. W niedzielę pogoda będzie dynamiczna

IMGW ostrzega przed upałem. Niedziela będzie szczególnie gorąca w 5 regionach. Wydano alerty dla województw: mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego (z wyłączeniem powiatów zachodnich), podkarpackiego (poza powiatami: sanockim, bieszczadzkim i leskim) i małopolskiego (we wschodnich powiatach).

Z prognoz Instytutu wynika, że temperatura maksymalna w niedzielę na wskazanym obszarze będzie się wahać od 28 do 31 st. C. Na Mazowszu i w woj. świętokrzyskim alert obowiązuje do poniedziałku, a na reszcie wskazanego obszaru do wtorku.

Gdzie jest burza? Niedziela upalna, ale może być niebezpiecznie

W niedzielę pogoda ma być już dynamiczna. Niemal w całym kraju pojawiać się będą przelotne opady deszczu, a miejscami wystąpią dość gwałtowne burze — prognozuje synoptyk IMGW Jakub Gawron. Opady deszczu wyniosą do 20 mm, a porywy wiatru — do 70 km/h.

- Będziemy mieli zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i będą się niemal w całym kraju pojawiać przelotne opady deszczu oraz miejscami wystąpią burze. Będzie to głównie w zachodniej połowie kraju i mogą mieć one dość gwałtowny przebieg — powiedział synoptyk.

Wyładowania atmosferyczne to wynik tego, że nad Polskę po raz kolejny napływać będzie bardzo ciepłe, wręcz gorące powietrza z południowego zachodu. - Przełoży się to też na wartości temperatur — podkreślił Gawron.

RadioZET.pl/PAP/tvnmeteo.pl/IMGW