W sobotę pogoda będzie zbliżona do tej, którą mogliśmy obserwować w piątek. Prognozowane są przelotne opady deszczu, a na południu i w centrum możliwe są burze – wynika z informacji przekazanych przez synoptyka IMGW-PIB Jakuba Gawrona. Najcieplej będzie na zachodzie kraju - do 18 st. C.

Pogoda na sobotę. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami pojawiać się będą przelotne opady deszczu, a na południu i w centrum kraju możliwe są również burze.

Pogoda na sobotę. IMGW: przelotne opady deszczu, możliwe burze

Wartości opadów będą podobne do tych z piątku. Opady deszczu w trakcie burz wyniosą do ok. 10 mm, jedynie na Podkarpaciu lokalnie osiągną do 15 mm. Porywy wiatru w trakcie burz osiągną do 60-65 km/h.

Również pod względem temperatury będzie podobnie. Termometry pokażą od 12-13 st. C na północnym kraju i krańcach wschodnich do 18 st. C na zachodzie. Wciąż w całym kraju będzie umiarkowany i porywisty wiatr.

To na pewno nie będzie poprawiać sytuacji, jeżeli chodzi o odczucie cieplne Jakub Gawron, synoptyk IMGW

W sobotę wieczorem i nocą opady będą stopniowo zanikać. Przelotne opady spodziewane są na wchodzie i na południu kraju. Z uwagi na stosunkowo małe zachmurzenie temperatura wieczorem będzie szybko spadać. Z kolei nocy z soboty na niedzielę przelotne opady na wschodzie kraju oraz na południu. W nocy termometry pokażą od 2-3 st. C do ok. 8 st. C.

RadioZET.pl/PAP/Twitter