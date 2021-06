Pogoda w weekend nieco się pogorszy za sprawą chłodnego frontu atmosferycznego, który dotrze nad Polskę. Piątkowe popołudnie przyniosło burze mieszkańcom wschodnich krańców Polski. Jak zaznaczyła synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska, "są to pojedyncze burze i nie ma w nich na razie silnych opadów deszczu ani porywów wiatru". Mogą pojawiać się na tym obszarze lokalnie aż do późnych godzin wieczornych. Po południu zagrzmieć może również na południu kraju.

Czeka nas ciepły wieczór i noc. Po południu najcieplej będzie na południowym zachodzie kraju. Tam temperatura wyniesie 25 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze termometry pokażą 20-21 stopni.

W nocy na południowym wschodzie występować będą przelotne opady deszczu. Natomiast w drugiej części nocy, a właściwie nad ranem przelotne opady deszczu pojawią się na Wybrzeżu, na Pomorzu i na krańcach zachodnich. Na przeważającym obszarze będą to słabe opady. "Natomiast najmniej prawdopodobne będą w centrum kraju" – zaznaczyła synoptyk.

Będzie ciepło. Najwyższa temperatura w nocy będzie na zachodzie kraju i wyniesie 15-16 stopni. Na pozostałym obszarze będzie od 10 do miejscami 14 stopni.

Opady, które już nad ranem będą występowały na zachodzie i północy kraju, "związane będą z przesuwaniem się nad Polską strefy chłodnego frontu atmosferycznego" – przekazała Grażyna Dąbrowska.

Pogoda na weekend – Będzie chłodniej, możliwy deszcz i burze

W sobotę w województwach zachodniopomorskim i pomorskim wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie. Okresami przelotne opady deszczu, po południu na wschodzie regionu możliwe burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C do 21 st. C. Powieje umiarkowany, okresami porywisty wiatr, nad samym morzem w porywach osiągający do 60 km/h, przeważnie północno-zachodni.

W województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim zachmurzenie umiarkowane i duże. Przemieszczające się stopniowo z zachodu na wschód opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym, lokalnie na południu i wschodzie burze. Wysokość opadów miejscami, zwłaszcza w czasie burz, do około 15 mm. Temperatura maksymalna od 19 st. C na północnym zachodzie do 25 st. C na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich. Wiatr rano słaby, później wzmagający się okresami do umiarkowanego i porywistego, południowo-zachodni i zachodni. Podczas burz możliwe porywy do około 65 km/h.

W województwach wielkopolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami możliwe burze, głównie na południu i w centrum regionu. Prognozowane opady deszczu na wschodzie regionu od 10 do 20 mm. Temperatura maksymalna od 20 st. C do 23 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, podczas burz w porywach do 70 km/h, północno-zachodni.

W województwach mazowieckim, łódzkim i lubelskim początkowo zachmurzenie małe, po południu od zachodu wzrastające do umiarkowanego i dużego. Z zachodu na wschód przemieszczać się będzie strefa przelotnych opadów deszczu oraz burz. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 20 mm, możliwy też grad. Temperatura maksymalna od 22 st. C do 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza początkowo. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, na wschodzie z opadami deszczu do 20 mm. Temperatura maksymalna od 21 st. C do 24 st. C, wysoko w Beskidach od 12 st. C do 15 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy do 60 km/h. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) przelotne opady deszczu, miejscami burze, możliwy grad. Temperatura od 10 st. C do 12 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni.

W województwach małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim rano zachmurzenie małe i umiarkowane, w ciągu dnia od zachodu stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego aż do wystąpienia opadów deszczu. Miejscami burze. Suma opadów w burzy do 15 mm a miejscami nawet do 20 mm. Temperatura maksymalna od 22 st. C do 25 st. C, w rejonach podgórskich od 18 st. C do 21 st. C, wysoko w Beskidach od 12 st. C do 15 st. C, na szczytach Tatr około 9 st. C. Wiatr rano jeszcze słaby, w ciągu dnia umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, okresowo dość silny, porywisty, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

Pogoda w niedzielę. Dalsze ochłodzenie, możliwy grad

W niedzielę w województwach zachodniopomorskim i pomorskim zachmurzenie małe i umiarkowane, w nocy i rano przejściowo duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17 st. C do 20 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, nad morzem w porywach do 55 km/h, północno-zachodni.

W województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami, zwłaszcza na wschodzie, przelotne opady deszczu, lokalnie burze, możliwy drobny grad. Temperatura maksymalna od 16 st. C do 18 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, w porywach do około 55 km/h, północno-zachodni i zachodni. Podczas burz możliwe porywy do 70 km/h.

W województwach wielkopolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od 17 st. C na wschodzie do 21 st. C na zachodzie regionu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni.

W województwach mazowieckim, łódzkim i lubelskim zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza na wschodzie. Na wschodzie możliwe też burze. Temperatura maksymalna od 15 st. C do 18 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni. W czasie burz wiatr porywisty.

W województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Początkowo w nocy zanikające przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17 st. C do 20 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) w nocy początkowo zanikające przelotne opady deszczu. Temperatura od 3 st. C do 6 st. C. Wiatr dość silny i silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 70 km/h, północno-zachodni.

W województwach małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim zachmurzenie umiarkowane okresami duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 16 st. C do 18 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami porywisty, północno-zachodni.

RadioZET.pl/PAP/IMGW/oprac. AK