Pogoda w weekend będzie mroźna. W piątek wieczorem IMGW wydał ostrzeżenia przed silnym mrozem z wyłączeniem zachodniej części kraju, które obowiązują do sobotniego poranka.

Pogoda na weekend. Nawet -30 stopni w Tatrach. Cieplej w niedzielę

"Weekend pod znakiem zmiennej pogody. Mroźna noc piątek/sobota na wschodzie i południu Polski. W nocy sobota/niedziela silniejszy mróz tylko na pogórzach. Sobota rano nad Zatoką Gdańską deszcz ze śniegiem. Potem do końca weekendu miejscowe opady śniegu (słabe do umiarkowanych), ale też sporo rozpogodzeń. Cały czas umiarkowany i porywisty wiatr – miejscami zawieje i zamiecie" - czytamy na stronie Instytutu.

W sobotę temperatura będzie oscylować od -9 st. C w dolinach karpackich i -6 st. C na wschodzie Podkarpacia do -1 st. C w centrum i 2 st. C na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu i wschodzie porywisty, w rejonie Zatoki Gdańskiej w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i północny. W Tatrach porywy do 100 km/h, w Sudetach do 70 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

Nieco cieplej ma być w niedzielę. IMGW podał na swojej stronie internetowej, że w walentynki słupki rtęci drgną nieco do góry. Cieplej ma być na zachodzie i północy, ale będzie wiać.

Wygląda na to, że "zima stulecia" jeszcze nie odpuści. Jak wyjaśniał synoptyk IMGW prof. Mariusz Figurski w programie WP "Newsroom", Polska znajdzie się pomiędzy niżem znad Mołdawii a frontem wyżowym, który tworzy się na południu Norwegii. - Z jednej strony jesteśmy atakowani dużym mrozem, natomiast cieplejszy obszar Polski będzie przechodził przez pas między Koszalinem a Rzeszowem - mówił.

Według eksperta w weekend będzie bardzo zimno. - Mrozy w obszarze Tatr sięgną nawet -30 stopni, jeżeli chodzi o północ kraju, to będzie to około -20 stopni Celsjusza - podkreślił.

RadioZET.pl/IMGW/Wirtualna Polska