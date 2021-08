Ostrzeżenia IMGW przed burzami i silnym deszczem. Wiatr osiągnie prędkość 80 km/h

Burze i silny deszcz mają pojawić się w pow. słupskim, lęborskim, wejherowskim i puckim. Na tym obszarze Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenie II stopnia.

"Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 50 mm do 70 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h" - ostrzegają synoptycy. Ostrzeżenia I stopnia, również przed burzami i silnym deszczem, wydano dla pow. sławieńskiego, koszalińskiego i miasta Koszalin.

Pogoda 19 sierpnia. Deszcz i zachmurzenie

W czwartek duże zachmurzenie będzie utrzymywać w całym kraju, ale pojawią się też przejaśnienia m.in. w centrum i na południu Polski. Termometry pokażą maksymalnie 24 stopni Celsjusza. Po dość chłodnej nocy czeka nas pochmurny dzień. W czwartek duże zachmurzenie będzie przeważnie w całym kraju, choć będą pojawiać się przejaśnienia. - Bardziej w centrum i na południu kraju – powiedział PAP meteorolog i rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

Za wyjątkiem południowo-wschodniej części kraju miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Nad morzem opady chwilami o umiarkowanym natężeniu i tam prognozowana suma opadów miejscami do 20 mm, głównie we wschodniej i środkowej części wybrzeża.

Temperatura maksymalna od 18-20 stopni Celsjusza. Na północy i w rejonach podgórskich do 23-24 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. W centrum będzie około 20-22 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy kraju w porywach do 60 km/h, nad morzem dość silny i silny, do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, początkowo lokalnie do 90 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km/h.

RadioZET.pl/PAP