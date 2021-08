Pogoda. Niż Luciano uderzył w Polskę. Możliwe burze, ulewy i silny wiatr

Pogoda długoterminowa na drugą połowę sierpnia sprawdziła się. Fala upałów została wypchnięta przez niż Luciano znad Skandynawii. Od wtorku w Polsce zrobiło się chłodno i deszczowo. Na północy kraju wieje silny wiatr, a IMGW ostrzega przed kolejnymi burzami.

Niż Luciano zmienił pogodę w Polsce. W Alpach spadnie śnieg

W środę pogoda będzie dawać się we znaki mieszkańcom nadmorskich powiatów oraz północno-zachodniej części kraju. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej spodziewają się opadów deszczu, burz i silnego wiatru. Jego porywy, które będą się wzmagać nie tylko w czasie burz, mogą osiągać do 90 km/h.

Temperatura maksymalna w środę będzie przeważnie wyższa o 2-3 stopnie niż we wtorek. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, gdzie termometry wskażą 23 stopnie. Temperatura na północy kraju wzrośnie do 19-20 stopni Celsjusza. IMGW przewiduje, że z chłodną masą powietrza zostaniemy co najmniej do soboty, a nawet i niedzieli.

Niż Luciano przyniesie również niewielkie opady śniegu w północnych Alpach. - Luciano spowodował odepchnięcie upału daleko na południe i wschód Europy. Tam upał pozostał i może sięgać 30 stopni, a miejscami nawet 35 stopni. My dostaliśmy się natomiast pod wpływ tego chłodnego powietrza - powiedział Tomasz Wasilewski z TVN Meteo.

RadioZET.pl/TVN Meteo/IMGW