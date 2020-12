Fatalna pogoda w kilku województwach. Synoptycy chcą wydać alerty

Pogoda we wtorek będzie nieprzyjemna. Dzień upłynie pod znakiem chmur, deszczu i silnego wiatru. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia na wtorkowy poranek, a także prognozę zagrożeń na kolejne godziny.

Termometry we wtorek pokażą maksymalnie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 11 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Temperaturę odczuwalną skutecznie jednak będzie obniżać silny wiatr, przed którym synoptycy IMGW już we wtorek rano ostrzegają mieszkańców południowych powiatów województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego (ostrzeżenia IMGW obowiązują tam od wtorku od godziny 7:00)

Tych alertów w ciągu dnia może być jednak więcej. Synoptycy planują wydać ostrzeżenia przed silnym wiatrem w całych województwach:

pomorskim

dolnośląskim

śląskim

małopolskim

podkarpackim

Tam wiatr może się rozpędzać we wtorek do 70-80 kilometrów na godzinę, a w górach jego prędkość może przekraczać nawet 100 kilometrów na godzinę.

Prognoza zagrożeń IMGW na wtorek

Prognoza zagrożeń ‧ fot. IMGW ‧ fot. IMGW

Co więcej w Małopolsce zagrożeniem mogą być też marznące opady deszczu powodujące gołoledź. Na Suwalszczyźnie i w górach można spodziewać się deszczu ze śniegiem i samego śniegu. W województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim w ciągu dnia mogą też zostać wydane ostrzeżenia przed oblodzeniami.

Galeria Kompletny paraliż po śnieżycy. Tysiąc samochodów utknęło na noc w zaspach 4

RadioZET.pl/IMGW