Pogoda zaskoczy w weekend. Mobilny antycyklon przyniesie duże zmiany

Pogoda w Polsce zmieni się na skutek wyżu Ulrich. Antycyklon, który przesunął się nad nasz kraj, zapewni w piątek piękną aurę. W sobotę będzie pochmurno i może spaść deszcz, ale już w niedzielę do Polski dotrze kolejny front. Będzie słonecznie, ale chłodniej.

Pogoda w Polsce poprawiła się za sprawą wału wyżowego. Mamy prawdziwe babie lato. W piątek złota polska jesień utrzymuje się dzięki wyżowi Ulrich.

Mobilny antycyklon w nocy wkroczył do Polski, przesuwając się z zachodniej Europy w kierunku Ukrainy. Początkowo przyniósł mgły, które zgodnie z ostrzeżeniami IMGW mogły ograniczać widoczność do 100 metrów.

Jak wynika z informacji portalu dobrapogoda24.pl, centrum wyżu znajdzie się nad południowo-wschodnią Polską. Ciśnienie wzrośnie do 1032 hPa. Wszystko to sprawi, że piątek będzie pogodnym i ładnym dniem.

Synoptyk IMGW Dorota Pacocha przekazała, że w piątek zachmurzenie będzie przeważnie małe, a temperatura na południowym zachodzie wzrośnie do 21 stopni. To będzie najcieplejszy rejon Polski. Natomiast około 18 stopni spodziewanych jest w centrum kraju. 16 stopni powinny pokazać termometry na północnym wschodzie, a nad morzem - 15-17 stopni. W nocy w południowej części kraju spodziewane są mgły i zamglenia.

Pogoda na weekend. Antycyklon przyniesie ocieplenie

Weekend też zapowiada się ładnie, choć w sobotę nie wszyscy Polacy będą mieli powody do zadowolenia. "Po południu blisko południowych granic kraju przemieszczać powinien się płytki niż. Prawdopodobnie przyniesie on opady deszczu w regionach południowych kraju w sobotę po południu i w nocy z niedzieli na poniedziałek" - informuje portal Fani Pogody.

W sobotę na południowym wschodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotnymi opadami deszczu. Słupki rtęci pokażą od 14 st. Celsjusza nad morzem, około 18 na przeważającym obszarze kraju do 21 na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni. W górach porywy wyniosą do 90 km/h.

Kolejna zmiana aury czeka nas już w niedzielę. W pogodzie namiesza wówczas kolejny antycyklon, który podwyższy ciśnienie do 1030 hPa. Będzie słonecznie, jednak zrobi się nieco chłodniej.

"Nie będzie to jakieś silne ochłodzenie, jednak dwudziestek na termometrach w niedzielę już nie ujrzymy. W kraju (zwłaszcza na zachodzie) będzie w okolicach piętnastu stopni. Na wschodzie dwa, trzy stopnie mniej" - czytamy.

RadioZET.pl/Fani Pogody/Dobrapogoda24.pl/IMGW/PAP