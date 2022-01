Pogoda. "Bestia z północy" uderzy w Polskę. Nadciągają ekstremalne mrozy

"Bestia z północy" sprowadzi do Polski potężny chłód – ostrzegają synoptycy. Mrozy sięgające nawet -25 stopni Celsjusza prognozowane są na przełom stycznia i lutego. Wcześniej w kraju utrzymywać się będzie zimowa aura z okresowymi opadami śniegu i lekkim mrozem.

Pogoda w styczniu jest wyjątkowo dynamiczna. W poniedziałek nad Polską z północy na południe przechodziła burza śnieżna z wyładowaniami atmosferycznymi i opadami gradu. Według prognoz IMGW był to początek nadchodzących zmian w pogodzie. Najbliższe dni upłyną pod znakiem powrotu zimy z lekkimi opadami śniegu.

Pogoda długoterminowa. "Bestia z północy" zawita do Polski

Pierwszy powiew fali arktycznego chłodu odczujemy w najbliższy weekend (22-23 stycznia). Jak podaje portal fanipogody.pl, w nocy temperatura na nizinach może spaść nawet w okolice -10 stopni Celsjusza. Wpływ niżów z północy i wschodu Europy spowoduje wystąpienie kolejnych intensywnych opadów śniegu.

"Bestia z północy" zawita do Polski na przełomie stycznia i lutego. Termometry na wschodzie Starego Kontynentu wskażą nawet -30 stopni Celsjusza. Niemal równie chłodno będzie w niektórych regionach Polski, gdzie temperatura spadnie do -25 stopni Celsjusza. "To może być jeden z silniejszych incydentów dotyczący mrozu w regionie tej zimy" – czytamy. Synoptycy przypominają, że długoterminowa prognoza pogody ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie.

RadioZET.pl/IMGW/fanipogody.pl