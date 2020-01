Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Cyklon Fabian przyniósł do Polski zmianę pogody. Jak podaje IMGW, w niedzielę nad Polską rozbuduje się wyż. Dzień zapowiada się więc dość pogodnie, z wyjątkiem obszarów podgórskich Karpat oraz wschodniej części kraju.

Cyklon Fabian w Polsce. Śnieżyce i oblodzenie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniami i intensywnymi opadami śniegu.

Ostrzeżenie o oblodzeniu na terenie województw:

łódzkiego,

świętokrzyskiego,

śląskiego,

małopolskiego, z wyjątkiem powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego, nowosądeckiego, gorlickiego,

podkarpackiego, z wyjątkiem powiatów: przemyskiego, Przemyśl, bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, brzozowskiego, krośnieńskiego, Krosno, jasielskiego,

wielkopolskiego, w powiatach: gnieźnieńskim, słupeckim, konińskim, Konin, kolskim, tureckim, wrzesińskim, pleszewskim, ostrowskim, ostrzeszowskim, kępińskim oraz kaliskim.

Na terenie województwa śląskiego i małopolskiego obowiązuje alert przed intensywnymi opadami śniegu. Synoptycy prognozują tam przyrost pokrywy śnieżnej do 13-18 centymetrów.

W niedzielę temperatura maksymalna od 0 stopni na krańcach wschodnich i w kotlinach sudeckich, około 1 stopnia w centrum, do 5 stopni Celsjusza nad morzem. W miejscowościach podgórskich od -3 do -1 stopnia. Wiatr przeważnie umiarkowany, początkowo porywisty, północno-zachodni. Nad morzem wiatr w porywach do 65 km/h, w Sudetach do 80 km/h, w Tatrach do 100 km/h. W górach wiatr będzie powodował zawieje śnieżne.

Pogoda na Trzech Króli

Ostatni dzień długiego weekendu będzie przeważnie pochmurny. Na północy i północnym wschodzie wystąpią słabe przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem – możliwe opady marznące powodujące gołoledź! Temperatura powietrza od –2 i –1 stopnia na południowym wschodzie, około 3 stopni w centrum, do 5 stopni Celsjusza na zachodzie i wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty.

RadioZET.pl/IMGW/TVN Meteo