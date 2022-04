Pogoda. Cyklon Thalke nad Polską. Możliwe burze z gradem i krupą śnieżną

Pogoda w niedzielę stopniowo się pogarsza. Portal fanipogody.pl podaje, że Polska znajduje się w zasięgu cyklonu Thalke. To układ niżowy wędrujący znad Europy Zachodniej w kierunku Środkowej i Wschodniej części Starego Kontynentu.

Cyklon Thalke nad Polską. Pogoda będzie dynamiczna

Według prognozy pogody przygotowanej przez synoptyków IMGW w najbliższych godzinach przez Polskę będzie powoli przemieszczała się strefa opadów. – Na południu do końca dnia będzie pochmurno i z opadami deszczu. Podobnie na północnym wschodzie i wschodzie. Na pozostałym obszarze, czyli częściowo w centrum, północnym zachodzie i zachodzie będzie jeszcze pogodnie i dużo słońca – powiedział Michał Folwarski z IMGW.

Jak dodał, strefa opadów będzie powoli przesuwała się od Dolnego Śląska w kierunku Podlasia. – Najwięcej opadów spodziewamy się na terenie Dolnego i Górnego Śląska, gdzie na metr kwadratowy może spaść do 15 litrów wody. Na południu możliwe są także burze, w których czasie wiatr może osiągać do 60 km/h – wskazał.

W nocy z niedzieli na poniedziałek strefa opadów będzie wędrowała z południa w kierunku centrum kraju. W pasie od Dolnego Śląska przez centrum do wschodniej granicy kraju prognozowane są opady do około 10 mm deszczu. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 5 do 7 stopni Celsjusza. Chłodniej ma być tylko na Podhalu i Suwalszczyźnie, gdzie spodziewane są spadki temperatur do 2-3 stopni na plusie.

Na poniedziałek synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują opady deszczu. Na południowym wschodzie możliwe są również burze z opadami krupy śnieżnej. Wysoko w górach znów spadnie śnieg.

RadioZET.pl/fanipogody.pl/IMGW/PAP