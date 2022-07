Pogoda. Dziś w Polsce możliwy rekord. Takiej temperatury jeszcze nie było

Pogoda w czwartek (21 lipca) da się we znaki mieszkańcom Dolnego Śląska i Wielkopolski. Tam prognozowane są największe upały. Według synoptyków IMGW termometry mogą pokazać do 38 stopni Celsjusza i będą to temperatury, które zbliżą się do rekordowych wartości. Najchłodniej, ale także gorąco, z temperaturą od 28 stopni Celsjusza, czwartek zapowiada się na Suwalszczyźnie.

Pogoda. Dziś w Polsce możliwy rekord temperatur

Dzień na ogół ma być pogodny, bezchmurny lub z małym zachmurzeniem. – Jedynie na zachodzie po południu, wręcz pod wieczór, zachmurzenie będzie duże i pojawią się przelotne opady deszczu. Niewykluczone burze. Może im towarzyszyć porywisty wiatr sięgający 60-70 km/h – powiedział synoptyk IMGW Kamil Walczak.

Wiatr będzie na ogół słaby, umiarkowany z kierunków południowych. Tylko na wschodzie z kierunków północnych. – Burze, które wkroczą po południu czy pod wieczór nad zachodnią Polskę, w nocy z czwartku na piątek będą wędrować w głąb kraju do centrum. Mogą im towarzyszyć opady deszczu do 15 l/m kw., lokalnie do 20 l/m kw., zwłaszcza na północy kraju – Pomorzu i Wybrzeżu – przekazał Walczak.

Najpogodniej noc zapowiada się na wschodzie. – Tam jeszcze burze nie dojdą. Temperatura minimalna będzie na poziomie 17-20 stopni Celsjusza, przy czym te "siedemnastki" będą na wschodzie i na zachodzie. Najwyższe temperatury prognozowane są dla obszaru Wielkopolski, Opolszczyzny i ziemi łódzkiej – dodał synoptyk IMGW.

Czerwone ostrzeżenia IMGW nadal obowiązują

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie trzeciego stopnia przed upałami dla siedmiu województw:

lubuskiego;

wielkopolskiego, poza powiatem kaliskim;

zachodniopomorskiego, dla powiatów południowych;

kujawsko-pomorskiego, dla powiatów zachodnich;

dolnośląskiego, dla północnej części województwa;

opolskiego;

śląskiego, dla powiatów: kłobuckiego, lublinieckiego, gliwickiego, raciborskiego.

Alerty IMGW drugiego stopnia wydano dla województw:

zachodniopomorskiego, poza powiatami objętymi ostrzeżeniami trzeciego stopnia;

pomorskiego, z wyjątkiem powiatów: puckiego, Gdynia, Sopot, Gdańsk, nowodworskiego, malborskiego, sztumskiego;

warmińsko-mazurskiego, z wyłączeniem powiatów północnych i Olsztyna;

kujawsko-pomorskiego, poza powiatami objętymi ostrzeżeniami trzeciego stopnia;

mazowieckiego;

łódzkiego;

śląskiego, z wyjątkiem powiatów cieszyńskiego i bielskiego;

dolnośląskiego, z wyłączeniem powiatów objętych ostrzeżeniami trzeciego i pierwszego stopnia;

małopolskiego, z wyjątkiem powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego;

podkarpackiego, z wyjątkiem powiatów: krośnieńskiego, Krosno, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego;

świętokrzyskiego;

lubelskiego;

podlaskiego, dla powiatów: kolneńskiego, łomżyńskiego, Łomża, zambrowskiego, wysokomazowieckiego, bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego.

Ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia zostało wydane dla województw:

dolnośląskiego, dla powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego;

śląskiego, dla powiatów cieszyńskiego i żywieckiego;

małopolskiego, dla powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego;

podkarpackiego, dla powiatów: krośnieńskiego, Krosno, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego.

