Ulewy, pioruny i podtopienia. IMGW ostrzega przed pogodowym armagedonem

Pogoda znów będzie miejscami niebezpieczna. Pod koniec weekendu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu z burzami. To dlatego dla czterech polskich województw wydano żółte alerty. Obowiązują w województwach:

opolskim

śląskim

małopolskim

świętokrzyskim (we wszystkim powiatach poza: staszowskim, sandomierskim, opatowskim, ostrowieckim, starachowickim)

„W najsilniejszych komórkach prognozujemy wystąpienie opadów niewielkiego gradu oraz silniejszych porywów wiatru, do ok. 60-70 km/h” – alarmują Polscy Łowcy Burz i podkreślają, że to opady będą stanowić największe zagrożenie. Lokalnie mogą wystąpić podtopienia.

RadioZET.pl/IMGW/Polscy Łowcy Burz