Pogoda. Jesienna "bomba ciepła" w przyszłym tygodniu. Temperatura wystrzeli

Synoptycy IMGW zapowiadają, że w pierwszych dniach przyszłego tygodnia możemy liczyć na znaczne ocieplenie. "Po chłodnym i deszczowym weekendzie nareszcie doczekamy się złotej polskiej jesieni" – czytamy w prognozie. "Bomba ciepła" rozgrzeje termometry nawet do 24 stopni Celsjusza.

Pogoda nad Polską zacznie się zmieniać od środy. – Szykuje się napływ cieplejszego powietrza. Fala ta napłynie nad Polskę od południa – powiedział Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Prognoza pogody. Jesienna "bomba ciepła" w Polsce

W przyszłym tygodniu najcieplej będzie w województwach lubuskim i dolnośląskim, ale słońce poświeci mocniej także w Wielkopolsce i na Pomorzu – wynika z zapowiedzi synoptyków IMGW. – Nasz wrocławski synoptyk dał w Zielonej Górze nawet 24 stopnie. W woj. wielkopolskim i pomorskim termometry mają pokazać w najcieplejszym momencie dnia 22 stopnie Celsjusza. Podobnej temperatury należy się spodziewać także w centrum kraju. Na zachodzie niestety trochę chłodniej, bo około 19 stopni – wskazał Walijewski.

Apogeum jesiennej "bomby ciepła" przypadnie na czwartek. Ocieplenie utrzyma się przynajmniej do soboty 8 października. – Synoptycy nie przewidują w tym okresie opadów, ani silnych wiatrów, więc możemy w końcu mówić o złotej polskiej jesieni – wyjaśnił Grzegorz Walijewski.

Ciepłe powietrze napływające z południa z pewnością sprawi, że ze Śnieżki zniknie wrześniowy śnieg. W czwartek spadło go 6 cm. – To wynik, którego nie odnotowano od 2002 roku – zwrócił uwagę synoptyk IMGW. Natomiast maksymalna grubość pokrywy śnieżnej we wrześniu na Śnieżce została zanotowana w 1972 roku. Wówczas śniegu spadło aż 22 cm.

Pogoda na pierwszy weekend października

– W sobotę nad Polskę będzie nasuwał się front atmosferyczny. Od niedzieli można spodziewać się więcej przelotnych opadów deszczu, a za sprawą wiatru również subiektywnego odczucia chłodu – powiedział Michał Ogrodnik z IMGW-PIB.

1 października temperatura maksymalna wyniesie od 11-12 stopni Celsjusza na Podkarpaciu i w obszarach podgórskich, 14-15 w centrum, do 16-17 stopni na zachodzie. W niedzielę temperatura powinna utrzymywać się na poziomie podobnym do ostatnich dni, jednak wiatr sprawi, że odczucie chłodu będzie większe.

RadioZET.pl/PAP/IMGW