Pogoda. Niż Harry przyniesie huraganowy wiatr. W Polsce śnieżyce i siarczysty mróz

W najbliższy godzinach pogodę w Europie zdominuje niż Harry. Przyniesie on ze sobą huraganowy wiatr i obfite opady śniegu. W Polsce początek tygodnia będzie śnieżny i mroźny – temperatura może spaść nocą nawet do minus 13 stopni Celsjusza.

Niż Harry wkroczy nad Irlandię już we wtorek 7 grudnia. W jego ośrodku, który znajdzie się nad zachodnią częścią wyspy, ciśnienie atmosferyczne spadnie do 955 hPa. Jak podaje IMGW, Harry będzie przyczyną występowania huraganowych porywów wiatru o prędkościach przekraczających 130 km/h u południowo zachodnich wybrzeży Irlandii.

Niż Harry uderzy w Europę. IMGW ostrzega

W głębi wyspy, według modelu GFS, prognozowane są porywy wiatru o prędkości powyżej 110 km/h. Met Office – narodowy serwis meteorologiczny Wielkiej Brytanii – wydał żółte i pomarańczowe ostrzeżenia dla całego terytorium Irlandii. W hrabstwach Cork, Kerry i w strefie nadmorskiej na południu i zachodzie obowiązują czerwone alerty. Synoptycy ostrzegają przed obfitymi opadami śniegu i ulewnym deszczem.

Wielka Brytania wciąż zmaga się ze skutkami zeszłotygodniowej burzy śnieżnej Arwen. Potężny żywioł połamał słupy wysokiego napięcia i zerwał linie energetyczne. Blisko milion domostw straciło dostęp do prądu. Sprawa przedłużającego się przywracania dostaw energii elektrycznej została nazwana "narodowym skandalem".

Pogoda. W Polsce zima nie ustępuje

W prognozie pogody na nadchodzący tydzień Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podkreślił, że jego początek zapowiada się śnieżnie i mroźnie. We wtorek niemal w całym kraju będą nam towarzyszyć opady śniegu. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, gdzie temperatura spadnie do minus 9 stopni Celsjusza. Ok. zera stopni pokażą termometry na południu i południowym zachodzie Polski. W połowie tygodnia większe przejaśnienia i rozpogodzenia oraz napływ zimnego powietrza przyczynią się do dalszego ochłodzenia, szczególnie na północy kraju i w rejonach podgórskich, gdzie temperatura spadnie nawet do minus 13 stopni Celsjusza.

RadioZET.pl/IMGW