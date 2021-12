Pogoda długoterminowa. W prognozie pogody na nadchodzący tydzień Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podkreślił, że jego początek zapowiada się pochmurny. Spodziewane są opady śniegu i stopniowy spadek temperatury.

W połowie tygodnia większe przejaśnienia i rozpogodzenia oraz napływ zimnego powietrza przyczynią się do dalszego ochłodzenia, szczególnie na północy kraju i w rejonach podgórskich, gdzie temperatura spadnie nawet do -13 stopni Celsjusza. Pod koniec tygodnia znów spodziewane jest duże zachmurzenie, a także opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu oraz - szczególnie na południu kraju - deszczu marznącego powodującego gołoledź. Zrobi się jednak nieco cieplej.

Pogoda długoterminowa. Nawet 13 stopni na minusie

Na rzekach, szczególnie w południowej i wschodniej części kraju, pojawią się pierwsze zjawiska lodowe: śryż oraz lód brzegowy, a na płytszych jeziorach również cienka pokrywa lodowa.

Jak przewiduje Instytut, poniedziałek 6 grudnia będzie pochmurny z opadami śniegu, lokalnie także deszczu ze śniegiem. W ciągu dnia na północy kraju temperatura powietrza wynosić będzie około -1 stopnia Celsjusza, a na południu - około 1 stopnia. Wiatr wiać będzie z kierunków północnych, na wybrzeżu może być porywisty.

We wtorek 7 grudnia wciąż ma być głównie pochmurno i śnieżnie, jednak na zachodzie spodziewane są większe przejaśnienia. "Rozpogodzenia i napływ zimnego powietrza spowoduje nocą spadek temperatury do -8 Celsjusza oraz utrzymywanie się w ciągu dnia na przeważającym obszarze kraju temperatury poniżej 0 Celsjusza. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, tam około -6 stopni" - czytamy.

Mróz całodobowy będzie normą

Jak podają FaniPogody.pl, "szczególnie chłodny okres synoptyczny przypadnie nam na 7.12.2021 do 10.12.2021. Wtedy to też w całym kraju temperatura będzie ujemna. Najzimniej ma być na północy, a zwłaszcza na północnym-wschodzie, gdzie temperatura będzie nawet 8-12 stopni poniżej normy, biorąc pod uwagę okres referencyjny 1991-2020. Prognozy różnych ośrodków wskazują, że stopniowe ocieplenie zaczniemy obserwować dopiero w drugiej dekadzie grudnia".

fot. FaniPogody.pl

fot. WXCharts.com, FaniPogody.pl

W środę 8 grudnia przejaśnienia mają być duże, a opady śniegu wystąpią tylko na południu kraju. Noc ma być zimna: od -13 stopni na Suwalszczyźnie do -4 stopni nad morzem i na południowym wschodzie. W dzień temperatura wyniesie od -8 stopni do 0 stopni Celsjusza.

"Niskie temperatury utrzymujące się całą dobę, zwłaszcza na wschodzie kraju oraz na pogórzu, spowodują rozwój zjawisk lodowych na rzekach i jeziorach. Pierwsze zjawiska lodowe pojawią się na rzekach górskich oraz w zlewni Narwi w postaci lodu brzegowego, a pod koniec tygodnia również i krążków śryżowych" - podaje Instytut.

Obfite opady śniegu i przyrost pokrywy śnieżnej

"Prognozy numeryczne wskazują, że w najbliższym czasie często zdarzać będą się opady śniegu, przynosząc znaczny przyrost pokrywy śnieżnej. Także na nizinach. Całodobowym mróz nie powinien być rzadki. Zwłaszcza w obszarach większych przejaśnień i rozpogodzeń" - informują FaniPogody.pl.

W czwartek i piątek zachmurzenie ponownie wzrośnie do dużego. Padać będzie śnieg, deszcz ze śniegiem, deszcz i marznący deszcz powodując gołoledź. W Karpatach zachodnich opady śniegu mogą być intensywne. Temperatura minimalna wyniesie od -13 stopni do -3 stopni Celsjusza, a maksymalna - od -7 stopni do 0 stopni Celsjusza.

Koniec tygodnia przyniesie zachmurzenie umiarkowane i duże. Gdzieniegdzie na północy padał będzie śnieg, a na południu, szczególnie w niedzielę - śnieg, deszcz ze śniegiem, deszcz i marznący deszcz powodujący gołoledź. Okresami utworzy się mgła osadzająca szadź. Temperatura minimalna wyniesie od -10 stopni do -2 stopni Celsjusza. Nieco cieplej będzie w ciągu dnia - termometry pokażą od -2 stopni do 2 stopni Celsjusza.

RadioZET.pl/ Sonia Otfinowska (PAP), FaniPogody.pl/ IMGW