Szok w pogodzie. Idzie gwałtowna zmiana, najgorzej będzie w nocy

Pogoda w poniedziałek będzie dobra. W weekend na RadioZET.pl pisaliśmy, że początek tygodnia upłynie pod znakiem ocieplenia i temperatur dochodzących do 25 st. C. Wszystko wskazuje na to, że ta prognoza się sprawdzi.

Jak aura będzie kształtowała się w kolejnych dniach? Zarówno Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jak i TVN Meteo przewidują, że po chwilowym ociepleniu czeka nas gwałtowne ochłodzenie.

Pogoda. Po ociepleniu temperatura gwałtownie się obniży

Stanie się tak za sprawą mas zimnego powietrza z północy Europy, które w połowie tygodnia napłyną nad Polskę. “Czeka nas zimny prysznic i od środy w wielu miejscach, głównie na wschodzie oraz północy kraju, będzie zaledwie około 10 stopni” - czytamy prognozie na 16 dni synoptyka TVN Meteo Tomasza Wasilewskiego.

Temperatura będzie falowała. Cieplej ma się zrobić w ostatnim tygodniu października. Według prognozy TVN Meteo na południu Polski termometry wskażą 15-17 st. C. Potem nastąpi kolejne ochłodzenie. “Pod koniec miesiąca i na początku listopada ma być 9-10 st. C na północy i do 13-14 st. C w południowej części kraju” - przewiduje synoptyk TVN Meteo.

Portal Fanipogody.pl prognozuje, że w drugiej części tygodnia w nocy powrócą przymrozki. “Te możliwe są zwłaszcza we wschodniej Polsce oraz na terenach podgórskich. Temperatura o poranku spadać może lokalnie do nawet -3 stopni Celsjusza” - czytamy.

RadioZET.pl/TVN Meteo/Fanipogody.pl/IMGW