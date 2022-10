Wir Armand namiesza w Polsce. Nadchodzi zmiana pogody

Polska jest na skraju wyżu znad Morza Czarnego, ale na zachodzie kraju zaznacza się już zatoka niżowa. Do Polski napływa wir niżowy Armand znad Atlantyku, który przeniesie pochmurną i deszczową pogodę - informuje portal Pogoda i Radar. "Armand odpowiada za ulewne deszcze i porywiste wiatry w Europie, które powodują szkody. W najbliższym czasie skutki niżu będziemy odczuwać także w Polsce" - piszą synoptycy.

W piątek na wschodzie Polski będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Nie należy spodziewać się opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z opadami deszczu. W dzień najzimniej będzie na Suwalszczyźnie (temperatura maksymalna to 9 st. C na Suwalszczyźnie,a najcieplej na południowym zachodzie kraju - nawet 16 st. C. W centrum, nad morzem i na wschodzie będzie 12 st. C.

Pogoda. Od niedzieli będzie cieplej

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a nad morzem okresami dość silny. W nocy możemy opady deszczu obejmą niemal cały kraj. Po ich przejściu tworzyć się będą mgły i zamglenia - przestrzega synoptyk IMGW Anna Woźniak.

W sobotę będzie zachmurzenie umiarkowane i duże ze słabymi opadami deszczu.Temperatura będzie podobna do piątkowej, ale na zachodzie i południu może dochodzić nawet do 18 st. C. Na wybrzeżu wiatr będzie porywisty, a w innych miejscach słaby i umiarkowany.

IMGW podaje, że od niedzieli czeka nas zmiana pogody. Tego dnia nie powinno padać i stopniowo będzie się ocieplać. Ostatnia dekada października zapowiada się na ciepłą - w niektórych regionach Polski temperatura może dojść nawet do 20 st. C.

RadioZET.pl/Pogoda i Radar/PAP