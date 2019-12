Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Pogoda przed świętami Bożego Narodzenia będzie przypominać bardziej jesień niż zimę. Temperatura powietrza w całym kraju nie spadnie poniżej 0, a w wielu miejscach kraju poczujemy powiew grudniowego ''żaru tropików''.

Wtorek będzie w całym kraju dość pogody i bez opadów. Temperatura wyniesie od 5 stopni na Suwalszczyźnie do miejscami 15 stopni Celsjusza na południu. Na Podkarpaciu w dalszym ciągu wiatr będzie okresami dość silny, w porywach do 80 km/h. W Tatrach porywy wiatru do 110 km/h.

Środa również na ogół pogodna. Słabe przelotne opady deszczu mogą pojawić się jedynie lokalnie na północnym wschodzie kraju. W dalszym ciągu też ciepło - od 5 stopni na północnym wschodzie do lokalnie 13-14 stopni Celsjusza na południu. Na południowym wschodzie kraju wiatr jeszcze w porywach do 55 km/h.

Czwartek bardziej pochmurny, ale na ogół bez opadów – słabe opady deszczu mogą wystąpić jedynie lokalnie w centrum i na południowym zachodzie kraju. Temperatura maksymalna zbliżona do tej z poprzednich dni - od 3 stopni na północnym wschodzie do 12 stopni Celsjusza na południu.

W piątek przeważać będzie zachmurzenie umiarkowane, tylko na południowym wschodzie kraju okresami wzrost zachmurzenia do dużego i tu miejscami wystąpią słabe opady deszczu. Najchłodniej na Suwalszczyźnie – około 2 stopni, najcieplej na południu Polski – około 11 stopni Celsjusza.

