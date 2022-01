Silny mróz, gęsta mgła, marznące opady. Wydano alerty dla 11 województw

Silny mróz, gęsta mgła oraz marznące opady czekają nas w niedzielę wieczorem, a także w poniedziałek rano. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed tym trzema zjawiskami pogodowymi opublikował Instytut Meteorologii i Gospodarki.

IMGW ostrzega: mróz, gęsta mgła i marznące opady

Alerty przed mrozem wydane dla południowych powiatów województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego obowiązuje od godziny 20 w niedzielę do 9 rano w poniedziałek, a dla wschodnich powiatów województwa podlaskiego od 22 do 9 rano. Na południu Polski może być do -20 stopni mrozu, a na wschodzie do -15 stopni.

fot. IMGW

W całym województwie lubuskim i wielkopolskim prognozowana jest natomiast gęsta mgła, a ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują do godz. 7-8 rano w poniedziałek.

Alerty przed marznącymi opadami wydano na niedzielny wieczór dla centralnych powiatów województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, dla południowej części województwa dolnośląskie i opolskiego obowiązywać będzie do poniedziałku do godz. 9, a dla zachodnich powiatów województwa warmińsko-mazurskiego zarówno wieczorem w niedzielę, jak i w poniedziałek do godz. 16.

RadioZET.pl/PAP/IMGW