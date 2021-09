Wichury zbliżają się do Polski. Jak wyjaśniał w rozmowie z PAP Jakub Gawron, synoptyk IMGW, kształtujący pogodę w ciągu ostatnich kilku dni wyż ustąpi miejsca napływającemu z północnego zachodu niżowi z układem frontów atmosferycznych.

- W czwartek najładniejsza pogoda, z umiarkowanym zachmurzeniem, będzie na południu kraju. Im bardziej na północ, tym zobaczymy więcej chmur. W północnej połowie Polski zachmurzenie będzie duże z możliwymi opadami deszczu i tam lokalnie może spaść do 10-15 litrów na metr kwadratowy. Na Wybrzeżu możliwe są burze. Chłodne powietrze zostanie wypchnięte poza granice Polski. Jego miejsce zajmą masy powietrza nieco cieplejszego, ale niosącego ze sobą deszcze i silne wiatry. W ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie od 12 stopni Celsjusza na wschodzie do 20 stopni na południowym zachodzie kraju - powiedział Gawron.

Wiatr będzie umiarkowany i porywisty. Na północy kraju, w ciągu dnia stopniowo wzmagający się do silnego. Na północy, w porywach będzie dochodził do 60 km/h, a nad samym morzem nawet do 90 km/h.

Jak z kolei informują Polscy Łowcy Burz, do Polski zbliża się pierwsze poważniejsze jesienne załamanie pogody. Z północnego zachodu w stronę Bałtyku kieruje się aktywny, rozwijający się ośrodek niżowy. W piątek nad ranem znajdzie się on nad północną częścią Morza Bałtyckiego. Podczas jego przemieszczania się i pogłębiania nad północną częścią Polski znacząco wzrośnie gradient baryczny, a wraz z nim prędkość zachodniego i północno-zachodniego wiatru. Na Wybrzeżu nie wykluczamy wiatru w porywach osiągającego prędkość nawet 100-115 km/h! Mocno będzie wiać w całej północno-zachodniej i północnej części kraju, do ok. 80-90 km/h w porywach. W głębi kraju wiatr w porywach osiągnie prędkość do 60-80 km/h.

