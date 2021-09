Za kilka dni przez Polskę przejdzie bardzo groźna wichura, która miejscami osiągnie prędkość 110 km/h. To konsekwencja głębokiego niżu, który przyniesie w całym kraju opady i duże zachmurzenie.

Wichury w Polsce pojawią się w czwartek 23 września. Za zmiany w pogodzie odpowiedzialny będzie głęboki niż, który znajduje się nad Skandynawią. Za kilka dni z północnego zachodu na południowy wschód zacznie przemieszczać się front atmosferyczny z opadami deszczu. W czwartek w godzinach popołudniowych wiatr osiągnie prędkość: 65 km/h na Pomorzu, a nad morzem 70 km/h. W większości kraju będzie to ok. 50 km/h.

To jednak dopiero początek. W godzinach wieczornych oraz w nocy z czwartku na piątek, na północy kraju wiatr może osiągnąć prędkość 100 km/h. Na morzu prognozowany jest sztorm. W głębi lądu także będzie niebezpiecznie: wiatr osiągnie prędkość od 60 do 80 km/h.

Wichury zbliżają się do Polski. Wiatr może wyrywać drzewa z korzeniami

W piątek 24 września wiatr nie odpuści, ale będzie już nieco łagodniej. Na wschodzie będzie to 65 km/h, a w Małopolsce 75 km/h. Wichury przeniosą się z kolei w Tatry, gdzie możliwe są podmuchy sięgające nawet 110 km/h. Taka pogoda będzie stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

fot. WX Charts, Fanipogody.pl

Jak z kolei podają FaniPogody.pl "blisko Polski będzie przechodzić głęboki jak na początek jesieni niż baryczny. Po jego południowej stronie dojdzie do zaostrzenia gradientu barycznego, co skutkować ma występowaniem silnego wiatru z gradientu, który może osiągnąć nawet 80-110 km/h i może spowodować szkody. Na Morzu Bałtyckim pojawi się sztorm, a fale mogą przekroczyć 5-9 m. Z niżem związane będą fronty atmosferyczne, dlatego możliwe są opady. Niewykluczone, że pojawią się jesienne burze, co w warunkach nasilonego przepływu mas powietrza i bliskości niżu nawet jesienią nie jest niczym nadzwyczajnym. Burze na ten moment najbardziej prawdopodobne są w piątek na Morzu Bałtyckim i północy Polski" - czytamy.

Taka pogoda utrzyma się do soboty 25 września. W północnej, wschodniej i centralnej części kraju, porywy wiatru mogą sięgnąć 50-65 km/h. W kolejnych dniach pogoda się ustabilizuje.

RadioZET.pl/ Onet.pl/ FaniPogody.pl