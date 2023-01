Cyklon Axel nad Polską. Połamane gałęzie, brak prądu. Przybywa ostrzeżeń IMGW

W środę 4 stycznia najlepsza pogoda będzie na południowym wschodzie. W pozostałej części kraju słoneczną i ciepłą aurę w Polsce przerwie cyklon Axel. Z zachodu na wschód będą przemieszczały się opady deszczu. Wiatr będzie się wzmagał z godziny na godzinę.

Pogoda. Cyklon Axel nad Polską

Jak podają synoptycy IMGW, na Podlasiu i Suwalszczyźnie możliwe są także opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Silniejsze opady spodziewane są na północy, gdzie lokalnie może spaść do 15 mm deszczu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, 7-8 w centrum do 10 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie się wzmagał w drugiej połowie dnia. Na Przedgórzu Sudeckim i nad morzem jego porywy mogą osiągać do 70 km/h, a w głębi kraju do 60 km/h. W Sudetach wichura sięgać może 130 km/h i powodować okresami zawieje i zamiecie śnieżne.

Wichury i ulewny deszcz - ostrzeżenia IMGW

Silny wiatr miejscami może łamać gałęzie i konary drzew. Lokalnie mogą wystąpić przerwy w dostawach prądu. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzech województwach:

dolnośląskim , w powiatach: kłodzkim, ząbkowickim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim, karkonoskim, Jelenia Góra, lwóweckim, lubańskim;

, w powiatach: kłodzkim, ząbkowickim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim, karkonoskim, Jelenia Góra, lwóweckim, lubańskim; pomorskim , w powiatach: bytowskim, słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, kartuskim i puckim;

, w powiatach: bytowskim, słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, kartuskim i puckim; zachodniopomorskim, w powiatach: świdwińskim, łobeskim, goleniowskim, polickim, kamieńskim, Szczecin, Świnoujście, gryfickim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim, białogardzkim.

Alerty IMGW na Dolnym Śląsku ważne będą w godzinach 12-18 w środę, a na Pomorzu Zachodnim od godziny 15 w środę do godziny 15 w czwartek. Na Pomorzu ostrzeżenia obowiązywać będą od godziny 18 w środę do godziny 9 w czwartek.

Jednocześnie IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu. Żółte alerty obowiązują na terenie województw:

pomorskiego , w powiatach: człuchowskim, bytowskim, słupskim, Słupsk;

, w powiatach: człuchowskim, bytowskim, słupskim, Słupsk; zachodniopomorskiego, w powiatach: sławieńskim, koszalińskim, Koszalin, szczecineckim, drawskim, wałeckim, choszczeńskim.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia jest wydawane, gdy przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne i zagrażać życiu. Synoptycy apelują o ostrożność i pilne śledzenie komunikatów pogodowych.

RadioZET.pl/PAP