Zima uderzy z dużą siłą. Śnieżyce, wichury, oblodzenia, IMGW alarmuje

Początek 2023 roku zaskoczył wiosenną aurą i rekordowymi temperaturami. W wielu miastach na termometrach odnotowano kilkanaście stopni na plusie. 1 stycznia w Głuchołazach (woj. opolskie) po godz. 3 nad ranem termometry wskazywały 18,7 stopnia Celsjusza. Rekord ciepła w ciągu dnia został pobity w Warszawie, gdzie po południu na Okęciu temperatura wyniosła 18,9 stopnia.

Ocieplenie nie potrwa jednak długo. Już w tym tygodniu do Polski wróci zima i niebezpieczne zjawiska pogodowe: mróz, intensywne opady śniegu i oblodzenia. W wielu miejscach kraju będzie także silnie wiało. IMGW wydał już pierwsze ostrzeżenia.

Uderzenie zimy. Silne wichury, śnieżyce i oblodzenia. Alerty IMGW

W środę 4 stycznia należy spodziewać się przede wszystkim silnego wiatru o prędkości od 70 do 90 km/h. Ostrzeżenia przed nimi mogą pojawić się w województwach:

zachodniopomorskim,

pomorskim, w pasie powiatów nadmorskich,

dolnośląskim, w powiatach południowych,

świętokrzyskim,

śląskim,

małopolskim,

podkarpackim.

W środę dominować będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz występować będą opady deszczu, na północnym wschodzie również deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 6°C do 10°C, chłodniej na północnym wschodzie i w obszarach podgórskich od 2°C do 5°C.

W czwartek 5 stycznia silny wiatr spodziewany jest już w większej części kraju. Alerty IMGW mogą zostać wydane w województwach:

zachodniopomorskim,

pomorskim,

kujawsko-pomorskim,

mazowieckim,

lubelskim,

świętokrzyskim,

podkarpackim,

małopolskim,

śląskim.

W czwartek już w całym kraju przewaga zachmurzenia dużego. Okresami występować będą opady deszczu, a na północy również deszczu ze śniegiem. Jeszcze dość ciepło, temperatura maksymalna od 6°C do 10°C, chłodniej na Suwalszczyźnie 5°C.

W piątek 6 stycznia czeka nas prawdziwe uderzenie zimy i intensywne opady śniegu. Niebezpiecznie ma być w województwach:

lubuskim, w powiatach na północnym wschodzie regionu,

wielkopolskim,

łódzkim.

Poza śnieżycami pojawią się także marznące opady i oblodzenie. Alerty IMGW przewidziane są w regionach:

mazowieckim,

lubelskim,

podkarpackim,

małopolskim,

świętokrzyskim,

śląskim.

W piątek przeważnie pochmurno. Okresami opady deszczu, na północy również deszczu ze śniegiem. Na zachodzie nadal ciepło, ale zdecydowanie ochłodzi się na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna od 5°C do 10°C, na północnym wschodzie od -1°C do 2°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 70 km/h, na zachodzie do 85 km/h, przeważnie z kierunków zachodnich.

RadioZET.pl/ IMGW/tvnmeteo.pl