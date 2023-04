Cyklon Vasco zaburzy pogodę. Będzie gwałtownie i groźnie, możliwe szkody

Po kilku dniach wyraźnego ochłodzenia i mocnego spadku temperatury, w piątek 28 kwietnia wreszcie pojawiło się trochę słońca. Na termometrach zobaczymy dziś od ok. 10-11 st. Celsjusza w pasie od Warmii i Podlasia, po Lubelszczyznę i Podkarpacie, przez 12-13 st. Celsjusza w głębi kraju do 15-16 st. Celsjusza na zachodzie i południowym zachodzie.

Z prognoz wynika, że pogoda w piątek będzie korzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Jedynie w godzinach wieczornych na południowym zachodzie warunki biometeorologiczne ulegną pogorszeniu.

Vasco zbliża się do Polski. Pogoda będzie groźna i gwałtowna

Niestety, w nocy z piątku na sobotę do kraju od zachodu wkroczy cyklon Vasco, który sprowadzi gwałtowne zjawiska pogodowe. Jego centrum pojawi się nad Polską w sobotę 29 kwietnia. Synoptycy tłumaczą, że będzie to płytki wypełniający niż, zbudowany ze świeżego i chwiejnego powietrza polarnomorskiego zasobnego w wilgoć.

Co to oznacza? W nocy w wielu miejscach w kraju pojawią się przelotne opady deszczu i burze z gradem. Mogą być one gwałtowne. Opady deszczu także miejscami mogą być intensywne i obfite. Największe ryzyko ich wystąpienia pojawi się w zachodniej części Polski.

Jak podają FaniPogody.pl, "na początku weekendu Polska znajdzie się w zasięgu płytkiego niżu o imieniu Vasco, który nasunie się do naszej części Europy, ulegając cyklolizie nad lądem. Cyklon ten dotrze do nas znad Niemiec. Związane będą z nim groźne zjawiska w postaci wiosennych burz, których natężenie może być spore jak na końcówkę kwietnia."

Gdzie jest burza? Radar pogodowy online, mapa burz i opadów na żywo

"W burzach możliwe są opady gradu, silne porywy wiatru i ulewne opady deszczu. Nie można wykluczyć, że miejscami wystąpią szkody. Niewykluczone opady gradu o średnicy nieprzekraczającej 1-3 cm" - informuje portal pogodowy.

RadioZET.pl/ IMGW/ dobrapogoda24/ FaniPogody.pl