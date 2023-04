Kuriozalna pogoda w weekend. "Będzie nas zaskakiwać z godziny na godzinę"

Ostatnie dni przyniosły do Polski spore ochłodzenie. W nocy ze środy na czwartek w niektórych miejscach temperatura spadła nawet do -5 stopni Celsjusza. Chłodno i wietrznie jest także w ciągu dnia.

W czwartek 27 kwietnia towarzyszą nam zachmurzenie umiarkowane i duże oraz przelotne opady deszczu. Wysoko w górach słabe opady. Temperatura maksymalna od 8 do 12 stopni Celsjusza. Na północy chłodniej do 7 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy, zachodzie i w centrum - porywisty do 50 km/h, zachodni.

Kuriozalna pogoda w ostatni weekend kwietnia

Jak podaje w komunikacie IMGW, w piątek 28 kwietnia na południowym zachodzie stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego i miejscami opady deszczu, a w północno-wschodniej części kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, na Suwalszczyźnie możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8 st.C na wybrzeżu do 17 st.C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

O prognozie pogody na ostatnie dni kwietnia - będące jednocześnie początkiem długiego weekendu - mówiła w programie "Newsroom" WP Małgorzata Tomczuk, synoptyk IMGW. - Najbliższy okres zapowiada się bardzo zmiennie. W zasadzie każdy dzień będzie inny, a wszystko będzie zależało od tego, jak dużo będzie słońca - mówiła.

Tomczyk zaznaczyła, że mimo napływu do Polski chłodnych mas powietrza, przy słońcu temperatura w ciągu dnia będzie bardzo szybko rosła. - Na sobotę zapowiadamy niestety pogorszenie pogody: więcej chmur i deszczu - wyjaśniła.

Zmienna pogoda najpewniej wystąpi także w niedzielę. Modele pogodowe pokazują, że sobotę i niedzielę na termometrach zobaczymy od 12 st. C na Pomorzu, przez 15 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na południowym zachodzie. Niestety najbliższe noce nadal będą chłodne, a lokalnie mogą zdarzyć się przygruntowe przymrozki.

